Vừa trộm 29 điện thoại, 'đạo chích' gặp ngay cảnh sát

TPO - Đang trên đường tẩu thoát cùng 29 chiếc điện thoại iPhone vừa trộm, Kiều Văn Duẩn bị Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, kiểm tra.

Ngày 5/9, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, đã bàn giao Kiều Văn Duẩn (SN 1993, trú xã Chư Xê, tỉnh Gia Lai) cùng hồ sơ, tang vật cho Công an phường Trường Vinh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Kiều Văn Duẩn (phải) bị Cảnh sát cơ động (Công an Nghệ An) bắt giữ khi vừa thực hiện một vụ trộm.

Trước đó, vào thời điểm trên, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ tại khu vực cầu Bến Thủy, phường Trường Vinh thì phát hiện Duẩn điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát.

Nhận thấy người này có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trong chiếc túi Duẩn mang theo có 29 điện thoại iPhone các loại. Kiểm tra cốp xe, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 2 chiếc kìm sắt.

Làm việc với công an, Duẩn khai nhận số điện thoại trên vừa được người này lấy trộm tại một cửa hàng điện thoại di động cách vị trí bị kiểm tra khoảng 1km. Sau khi gây án, Duẩn mang số tài sản trộm cắp đi cất giấu để chờ cơ hội tiêu thụ.

Tang vật vụ án.

Theo ước tính, 29 chiếc điện thoại bị trộm có tổng giá trị khoảng 200 triệu đồng. Hiện, vụ việc đang được Công an phường Trường Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.