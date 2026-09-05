Quy định mới của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên

TPO - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Quy định số 212 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Theo quy định, tất cả tổ chức đảng và đảng viên bình đẳng trước kỷ luật của Đảng. Tổ chức đảng và đảng viên vi phạm chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đều phải xem xét thi hành kỷ luật công minh, chính xác, kịp thời.

Việc xử lý kỷ luật phải gắn với tăng cường giáo dục, quản lý, làm cho tổ chức đảng, đảng viên nhận thức được khuyết điểm, vi phạm để khắc phục, sửa chữa và làm tốt hơn.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Ảnh: PV.



Thi hành kỷ luật phải đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục và thẩm quyền, theo quy định của Đảng; chủ động, kịp thời, công khai, dân chủ, khách quan, công tâm, thận trọng, chặt chẽ, chính xác, nghiêm minh.

“Khi xem xét kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, ý thức, thái độ tự phê bình, tiếp thu phê bình và kết quả sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm, hậu quả đã gây ra”, quy định nêu rõ.

Đảng viên vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đảng viên vi phạm bị truy nã, tạm giam hoặc bị toà án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên thì tổ chức đảng có thẩm quyền quyết định khai trừ, đối với đảng viên dự bị thì quyết định xoá tên trong danh sách đảng viên.

Nếu bị xử phạt bằng hình phạt thấp hơn cải tạo không giam giữ hoặc được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật thì tuỳ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để thi hành kỷ luật đảng tương xứng. Nếu làm thất thoát tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước, của tổ chức, cá nhân thì phải xem xét trách nhiệm và bồi thường theo quy định.

Về hình thức kỷ luật, theo quy định, đối với tổ chức đảng có các hình thức: Khiển trách, cảnh cáo, giải tán. Đối với đảng viên chính thức: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức (nếu có chức vụ), khai trừ. Với đảng viên dự bị: Khiển trách, cảnh cáo.

Quy định hành vi vi phạm về tuyên truyền, phát ngôn của đảng viên



Quy định số 212 có một chương (chương II) quy định về kỷ luật tổ chức đảng vi phạm, trong đó, nêu rõ các vi phạm về chủ trương, quy định của Đảng; vi phạm việc lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; vi phạm công tác tổ chức, cán bộ và công tác đảng viên; vi phạm quy định về bầu cử.

Cùng với đó là các quy định về vi phạm quy định quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của Đảng, Nhà nước; vi phạm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tiếp thu ý kiến góp ý của Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị - xã hội; vi phạm quy định kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; vi phạm quy định tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; vi phạm quy định phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Tùy theo mức độ vi phạm, theo quy định, sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật tương ứng.

Chương III quy định về kỷ luật đảng viên vi phạm, với các quy định cụ thể về: Vi phạm quan điểm chính trị và chính trị nội bộ; vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; vi phạm quy định bầu cử; vi phạm quy định tuyên truyền, phát ngôn; vi phạm quy định công tác tổ chức, cán bộ; vi phạm quy định về chống chạy chức, chạy quyền; vi phạm khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ, công vụ… ; vi phạm quy định trong lĩnh vực dân số; vi phạm quy định hôn nhân và gia đình…

Tuỳ theo mức độ vi phạm, theo quy định, sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật tương ứng.

Đáng chú ý, trong quy định về việc vi phạm quy định về tuyên truyền, phát ngôn, nêu rõ, đảng viên vi phạm một trong các trường hợp sau, gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

Tuyên truyền, sao chép, phát tán, cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu, hiện vật có nội dung xấu.

Tự ý phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu, cho báo chí và các cơ quan, tổ chức truyền thông khác, vi phạm Luật Báo chí, Luật Xuất bản và những quy định khác của Đảng, Nhà nước về phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu, tuyên truyền, xuất bản.

Phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu, văn bản, đề án, dự án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép phổ biến.

Viết bài, duyệt đăng bài, sao chép, phát tán bài viết, thông tin không chính xác.

Không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật.

Lợi dụng quyền bảo lưu ý kiến, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, phản biện xã hội để viết bài, trả lời phỏng vấn hoặc sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, nền tảng số, không gian mạng, mạng xã hội và các hội, nhóm, câu lạc bộ, diễn đàn để truyền bá quan điểm trái chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Sử dụng hạ tầng Internet, mạng xã hội, nền tảng số, trí tuệ nhân tạo để tạo lập, phát tán thông tin sai sự thật.

Quy định cũng nêu cụ thể các mức độ vi phạm trong tuyên truyền, phát ngôn của đảng viên phải xem xét kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, cách chức, hoặc khai trừ.

