Bí thư Hà Nội yêu cầu phòng, chống tham nhũng vặt trong y tế, giáo dục

TPO - Theo Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng, phải đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống “tham nhũng vặt”, nhất là ở các ngành, lĩnh vực có chức năng cấp phép, như Y tế, giáo dục, công thương, môi trường, du lịch...

Ngày 5/9, tại trụ sở Thành ủy, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) chủ trì phiên họp đánh giá kết quả công tác của Ban Chỉ đạo những tháng đầu năm 2026 và nhiệm vụ trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2026.

Kết thúc chỉ đạo 5 vụ án, vụ việc

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh kết quả công tác từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: Q.T.



Đồng thời, tập trung chỉ đạo quán triệt và thực hiện hiệu quả các kết luận phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo Trung ương, kịp thời chỉ đạo rà soát các dự án, vụ việc lãng phí lớn, dư luận xã hội quan tâm, nhất là rà soát, xử lý dứt điểm tồn tại kéo dài đối với các dự án chậm tiến độ, chậm đưa vào sử dụng có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Trong những tháng đầu năm, Thường trực Ban Chỉ đạo đã họp, thống nhất kết thúc chỉ đạo đối với 5 vụ án, vụ việc do đã giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trưởng Ban Chỉ đạo cùng Thường trực Ban Chỉ đạo rất quyết liệt trong chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án, nhất là chủ trì nhiều cuộc họp liên ngành để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo xử lý các vụ việc, vụ án.

Khắc phục những sơ hở, bất cập

Về nhiệm vụ công tác trọng tâm những tháng cuối năm 2026, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu đẩy mạnh phòng ngừa từ sớm, từ xa, gắn với kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cơ sở và giám sát bằng dữ liệu; tăng cường kiểm soát quyền lực, thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cấp cơ sở.

Bảo đảm phân cấp, phân quyền phải đi liền với kiểm soát, giám sát bằng dữ liệu và trách nhiệm giải trình. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác cán bộ; chấn chỉnh tư tưởng trông chờ, ỷ lại, đùn đẩy, trì hoãn giải quyết công việc.

Cùng với đó, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống “tham nhũng vặt”, nhất là ở các ngành, lĩnh vực có chức năng cấp phép, như Y tế, giáo dục, công thương, môi trường, du lịch...

Nâng cao chất lượng, hiệu quả kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ; kiên quyết xem xét, giải quyết, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tăng cường giáo dục cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đưa giáo dục liêm chính vào chương trình giáo dục chính trị cho các cấp học THCS, THPT, đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn thành phố.

Ông Trần Đức Thắng cũng lưu ý đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động của Ban Chỉ đạo, kịp thời nắm bắt kết quả thực hiện các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo; tăng cường sử dụng các công cụ ứng dụng chuyển đổi số trong việc tiếp nhận tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, cán bộ, đảng viên về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Bí thư Hà Nội yêu cầu các cơ quan tư pháp thành phố đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, tiếp tục rà soát, đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo những vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tăng cường công tác thu hồi tài sản, coi thu hồi tài sản là thước đo quan trọng của hiệu quả xử lý.

Một nhiệm vụ nữa, Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để khắc phục kịp thời những sơ hở, bất cập, tạo môi trường pháp lý minh bạch, ổn định, an toàn, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông các nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo tập trung tháo gỡ tối đa các dự án chậm triển khai; sắp xếp, quản lý trụ sở công; quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước; khẩn trương thực hiện các kết luận thanh tra; tập trung xử lý, giải quyết những tồn tại, vướng mắc của các dự án BT trên địa bàn thành phố.