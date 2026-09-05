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Thủ tướng chuyển quà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng học sinh vùng cao

Văn Đức - Thành Đạt - Công Hướng

TPO - Tại lễ khai giảng năm học mới, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng 20 quả bóng cho học sinh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai, nhằm khích lệ phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe bên cạnh việc học tập văn hóa.

Tại Lào Cai, sáng 5/9, tại Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 và khánh thành các Trường Phổ thông Nội trú liên cấp tại xã biên giới, Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng 20 quả bóng cho học sinh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

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Được sự ủy quyền của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao tặng 20 quả bóng cho học sinh Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương.

Đây là món quà ý nghĩa do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng cho học sinh các trường phổ thông nội trú liên cấp. Thủ tướng Lê Minh Hưng đã trực tiếp trao tận tay đại diện nhà trường và các em học sinh nhằm khích lệ phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe bên cạnh việc học tập văn hóa.

Sau buổi lễ khai giảng, Thủ tướng Lê Minh Hưng tham quan sân tập thể thao của Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương. Tại đây, Thủ tướng ân cần hỏi thăm các em học sinh, trao quà tặng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đến tận tay các học sinh.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới tận tay các em học sinh.
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Thủ tướng Lê Minh Hưng và các em học sinh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương, tỉnh Lào Cai.
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Ngay khi nhận được quà tặng, các em học sinh tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Mường Khương đã ra sân đá bóng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhắn nhủ các học sinh vùng cao cần giữ trái tim trong sáng, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên và yêu cầu ngành giáo dục phải đổi mới thực chất trong năm học mới.

Tại Hà Nội, anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - dự Lễ Khai lễ khai giảng năm học 2026-2027, tại Trường THCS và THPT Nguyễn Siêu, trao tặng 20 suất học bổng cho những học sinh nhà trường có thành tích nổi bật.

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Anh Bùi Quang Huy trao hoa chúc mừng và 40 quả bóng đá là quà từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng nhà trường và đại diện các em học sinh.

Trường đón nhận lẵng hoa chúc mừng cùng 40 quả bóng đá từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Anh Bùi Quang Huy và Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Công an, trao món quà cho đại diện nhà trường.

Cũng trong sáng nay, tại các điểm cầu khánh thành trường nội trú biên giới khác trên cả nước, các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo địa phương cũng đã đại diện trao tặng các phần quà là bóng đá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tặng cho học sinh vùng cao. Các trường cũng được tặng sách giáo khoa, học bổng và thiết bị học tập nhằm hỗ trợ thầy trò bước vào năm học mới 2026-2027

Văn Đức - Thành Đạt - Công Hướng
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