Nữ sinh M’nông đậu trường nội trú sau một lần lỡ hẹn vì thiếu 0,5 điểm

TPO - Từng lỡ hẹn với trường nội trú chỉ vì thiếu 0,5 điểm, H’Hagar Bulũ nay đã trở thành một trong những học sinh đầu tiên của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

Cơ hội mới cho học sinh vùng biên

Cuối tháng 8, em H’Hagar Bulũ - người M’nông ở bon (làng) Bu Đắk, xã Thuận An nhận tin trúng tuyển vào Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An. Với nữ sinh lớp 9, niềm vui ấy càng đặc biệt bởi cách đây 3 năm, em từng lỡ hẹn với một ngôi trường nội trú chỉ vì thiếu 0,5 điểm.

"Lúc biết mình đậu trường mới, em rất vui. Em muốn được học tiếp, sau này có một công việc ổn định để giúp đỡ gia đình", H’Hagar chia sẻ.

Em H’Hagar.

Ba năm trước, H’Hagar dự thi vào một trường nội trú ở khu vực Đắk Mil nhưng không đạt điểm chuẩn. Khoảng cách chỉ 0,5 điểm khiến giấc mơ học nội trú của cô bé người M’nông phải tạm gác lại.

Trước đây, việc học xa nhà khiến gia đình H’Hagar phải lo nhiều khoản chi phí ăn ở, đi lại. Nay với trường nội trú ngay tại địa phương, những khó khăn ấy được giảm bớt.

Đông đảo học sinh trong trang phục truyền thống của đồng bào M'nông trong ngày khai trường tại xã Thuận An.﻿

Không chỉ H’Hagar, nhiều học sinh ở các bon (làng) Sar Pa, Bu Đắk cũng có thêm cơ hội học tập trong môi trường khang trang, đồng bộ. Học sinh được học tập, ăn ở, sinh hoạt và rèn luyện trong môi trường tập trung, nền nếp.

"Mô hình trường nội trú có ý nghĩa đặc biệt với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là những gia đình nghèo và khó khăn. Người dân trong bon rất phấn khởi vì từ nay con em có thêm cơ hội được học gần nhà, được chăm lo tốt hơn và có điều kiện tiếp tục học lên cao", ông Y Kê - Trưởng bon Sar Pa chia sẻ.

Không còn nỗi lo đường xa

Tại xã Quảng Trực, con đường dẫn về Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Quảng Trực những ngày đầu tháng 9 trở nên nhộn nhịp khi phụ huynh đưa con đến tựu trường.

Phụ huynh học sinh xã Quảng Trực nhận vở cho con.

Với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên các em được làm quen với một môi trường học tập, sinh hoạt mới. Thay vì mỗi ngày vượt quãng đường xa đến lớp, các em được học tập, ăn ở, vui chơi và rèn luyện ngay tại trường.

Chị Thị Im (bon Bu Gia) cho biết: Gia đình cách trường khoảng 15km, nằm sát khu vực biên giới. Trước đây, việc đưa đón con đi học hằng ngày là một trở ngại lớn. Nay cháu được học nội trú, có chỗ ăn, chỗ ở, được thầy cô dạy bảo nên gia đình yên tâm hơn.

Còn anh Bùi Minh Hải (bon Bu Prăng 2) có 3 người con theo học tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Quảng Trực. Điều anh mong muốn là các con không chỉ được học tập trong điều kiện tốt hơn mà còn hình thành tính tự lập, biết giao tiếp và hòa nhập với bạn bè.

Học sinh tiểu học xã Quảng Trực trong ngày tựu trường.

"Các cháu được học cùng nhau, có thầy cô hướng dẫn nên gia đình rất phấn khởi. Tôi mong các cháu biết tự chăm sóc bản thân, đoàn kết với bạn bè, cố gắng học tập để sau này có thể tự lập và góp sức xây dựng quê hương", anh Hải nói.

Theo ông Nguyễn Đình Huỳnh Lương - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - THCS Quảng Trực, học sinh trúng tuyển được bố trí ăn, ở nội trú, bán trú; đồng thời được cấp sách giáo khoa, vở và đồ dùng học tập. Các chế độ, chính sách dành cho học sinh được thực hiện đầy đủ, giúp các em yên tâm đến trường.

Những mái trường của niềm tin

Thuận An và Quảng Trực là 2 trong 5 trường phổ thông nội trú liên cấp khu vực biên giới của Lâm Đồng, bắt đầu đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cắt băng khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An.

Toàn cảnh trường học.

Điểm đáng chú ý, học sinh tại 2 trường này không chỉ được bảo đảm việc học mà còn được chăm lo đời sống, hình thành nền nếp sinh hoạt, rèn kỹ năng sống và tham gia các hoạt động tập thể.

Để trường mới có thể vận hành đúng tiến độ, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giáo viên, đoàn viên và người dân địa phương chung sức hoàn thiện công trình, vệ sinh trường lớp, trồng cây xanh, trang trí khuôn viên.

Từ một công trình giáo dục, những ngôi trường dần trở thành điểm hội tụ của tinh thần đoàn kết quân - dân nơi biên giới.

Công an Lâm Đồng hỗ trợ dọn dẹp sân trường nội trú liên cấp.

Ông Nguyễn Kiến Huyên - Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An, cho rằng sự ra đời của trường tạo thêm điều kiện để học sinh vùng biên được học tập trong môi trường tốt hơn, đồng thời giúp giáo viên có điều kiện đồng hành sâu sát với học sinh, nhất là những em có hoàn cảnh khó khăn.

“Mái trường vùng biên là minh chứng rõ nét nhất, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới khu vực biên giới”, ông Huyên chia sẻ.