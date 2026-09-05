Trường nghề thuộc Bộ Công an nhận thêm nhiệm vụ đặc biệt trong ngày khai giảng

TPO - Chỉ 10 ngày sau khi được chuyển giao về Bộ Công an, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II tổ chức khai giảng năm học 2026-2027, đánh dấu năm học đầu tiên dưới mô hình quản lý mới và chuẩn bị thực hiện thêm nhiệm vụ đào tạo nghề cho các nhóm đối tượng đặc thù.

Ngày 5/9, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, trực thuộc Cục C11, Bộ Công an, tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027. Đây là lễ khai giảng đầu tiên của trường kể từ khi được chuyển giao nguyên trạng từ Bộ GD&ĐT về Bộ Công an quản lý ngày 26/8.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an.

Theo Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, trường đã hoạt động 48 năm, hiện đào tạo hơn 3.000 học sinh, sinh viên mỗi năm với khoảng 70 ngành nghề thuộc các hệ cao đẳng, trung cấp và đào tạo thường xuyên. Tỷ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp đạt trên 90%.

Sau khi chuyển về Bộ Công an, bên cạnh nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, nhà trường được định hướng tổ chức đào tạo nghề và hỗ trợ việc làm cho công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; người chấp hành xong án phạt tù trở về cộng đồng và người sau cai nghiện.

Theo lãnh đạo Bộ Công an, mỗi năm cả nước có hơn 10.000 công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; khoảng 45.000-50.000 người chấp hành xong án phạt tù và hơn 300.000 người cai nghiện, sau cai nghiện có nhu cầu học nghề, tìm kiếm việc làm ổn định.

Sinh viên trường trong ngày khai giảng.

Bộ Công an yêu cầu nhà trường hoàn thiện công tác tiếp nhận nhưng phải bảo đảm hoạt động đào tạo không bị gián đoạn. Việc chuyển đổi mô hình quản lý cần kế thừa thế mạnh hiện có, đồng thời xây dựng phương án tuyển sinh, đào tạo phù hợp với từng nhóm đối tượng và nhu cầu sử dụng lao động.

Nhà trường cũng được yêu cầu tăng cường phối hợp với công an các địa phương và doanh nghiệp để hỗ trợ việc làm cho người học sau tốt nghiệp, coi hiệu quả đào tạo và khả năng bố trí việc làm là thước đo chất lượng.

Trong năm học mới, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II dự kiến tiếp tục cập nhật chương trình theo hướng thực tiễn, tăng thời lượng rèn luyện kỹ năng nghề; đẩy mạnh học liệu số, phòng học số, E-learning và ứng dụng công nghệ mới trong giảng dạy.

Định hướng lâu dài là phát triển Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp có uy tín trong lực lượng Công an nhân dân và hệ thống trường nghề cả nước.