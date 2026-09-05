Từ những cung đường xa xôi đến mái trường mới nơi biên giới

TPO - Năm học mới, những đứa trẻ ở vùng biên giới Quảng Ngãi lần đầu được học tập, ăn ở trong những ngôi trường nội trú khang trang.

Ngày 5/9, tại các xã biên giới Dục Nông, Mô Rai, Rờ Kơi và Sa Loong tỉnh Quảng Ngãi, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức kết hợp khánh thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp.

Sau thời gian xây dựng, những ngôi trường mới hiện lên giữa vùng biên giới với diện mạo khang trang, đồng bộ. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của 4 công trình khoảng 890 tỷ đồng.

Không chỉ có phòng học, các trường còn được đầu tư khu ăn, ở và sinh hoạt nội trú, tạo điều kiện để học sinh ở xa có thể yên tâm học tập, rèn luyện. Với những học sinh từng phải vượt hàng chục cây số đến trường, ngày khai giảng năm nay vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt.

Hơn 20 km đến trường và giấc mơ được ở nội trú

Tại Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Dục Nông (xã Dục Nông, tỉnh Quảng Ngãi) không khí khai giảng rộn ràng. Đây là năm học đầu tiên học sinh được chuyển về học tập tại ngôi trường nội trú mới.

Trong sân trường, những học sinh người Xơ Đăng, Bờ Râu, Giẻ Triêng... ríu rít trò chuyện bên bạn bè. Với nhiều em, đây cũng là lần đầu tiên được sống, học tập trong một ngôi trường mới có đầy đủ trang thiết bị dạy và học.

Em A Minh Toàn (học sinh lớp 8, trú thôn Đăk Giá, xã Dục Nông) bố mất cách đây 4 năm, cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Nhà em cách trường cũ khoảng 20 km, nên có thời gian Toàn thường xuyên nghỉ học. Mỗi lần như vậy, giáo viên lại tìm đến tận nhà động viên, thuyết phục em trở lại lớp.

“Có những lúc em nghỉ học, cô giáo đến nhà nói chuyện, động viên em đi học lại. Thầy cô thương nên mới đến tận nhà”, Toàn kể.

Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Dục Nông.

Năm học này, cậu học trò vùng biên giới được ở nội trú, có thêm thời gian học tập, vui chơi và sinh hoạt cùng bạn bè.

“Điều em thích nhất là được ở cùng các bạn, được học tập và sinh hoạt ngay tại trường. Xa gia đình có thể sẽ nhớ nhà, nhưng em nghĩ ở nội trú sẽ giúp mình có thêm thời gian học tập”, Toàn nói.

Mẹ Toàn, bà Y Ninh, cũng kỳ vọng môi trường nội trú sẽ giúp con có điều kiện học hành tốt hơn. “Nhà xa trường, trước đây đi lại rất vất vả. Nay cháu được ở trường, gia đình cũng yên tâm hơn”, bà Y Ninh chia sẻ.

Em A Minh Toàn (học sinh lớp 8, trú thôn Đăk Giá, xã Dục Nông).

Theo cô giáo Mạc Thị Chi, giáo viên Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Dục Nông, trước đây việc duy trì sĩ số ở một số lớp còn gặp khó khăn, nhất là với học sinh nhà xa, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

“Có những em đi học không đều, giáo viên phải đến tận nhà vận động. Bây giờ trường có khu nội trú, các em được ăn ở, học tập tại trường nên thầy cô cũng yên tâm hơn”, cô Chi nói

Cùng chung niềm vui, em Y Hợi (học sinh lớp 9, trú thôn Đăk Sút, xã Dục Nông) cũng từng phải vượt khoảng 15 km đến trường. Nay, khoảng cách ấy không còn là trở ngại mỗi ngày. Ở trường mới, Hợi có thêm thời gian dành cho việc học và các hoạt động cùng bạn bè.

Các em học sinh vùng biên giới Quảng Ngãi dự lễ khai giảng.

Cô giáo trẻ chọn biên giới để gieo chữ

Không chỉ học sinh có một khởi đầu mới, năm học này cũng mở ra hành trình đầu tiên trong nghề của những giáo viên trẻ chọn vùng biên làm nơi đứng lớp.

Trường học được đầu tư khang trang.

Dương Hoàng Xuân Nhi, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng sau 4 năm học. Thay vì tìm một nơi gần nhà, cô giáo trẻ quyết định xin về giảng dạy tại Trường Phổ thông Nội trú liên cấp Tiểu học - THCS xã Dục Nông, cách nhà khoảng 60 km.

Với một giáo viên vừa rời giảng đường đại học, vùng biên là lựa chọn không dễ dàng. Nhưng với Xuân Nhi, đây lại là nơi cô muốn bắt đầu hành trình đứng lớp.

Cô giáo Dương Hoàng Xuân Nhi.

Ngày đầu đến trường, điều khiến nữ giáo viên trẻ ấn tượng không phải khoảng cách 60 km từ nhà mà là những ánh mắt háo hức của học sinh. Nhiều em lần đầu được ở nội trú, lần đầu sống xa gia đình trong môi trường tập thể.

Theo cô Nhi, ngoài truyền đạt kiến thức, giáo viên còn phải trở thành người đồng hành, giúp học sinh làm quen với cuộc sống mới. “Các em còn nhỏ, nhiều em lần đầu xa gia đình nên giáo viên phải gần gũi, chia sẻ và động viên các em”, Nhi nói.

Năm học đầu tiên trong nghề của Xuân Nhi cũng là năm học đầu tiên cô đứng lớp tại một ngôi trường nội trú mới. Những bài học đầu tiên vì thế không chỉ nằm trong sách vở mà còn là hành trình cô giáo trẻ học cách hiểu học trò, hiểu cuộc sống vùng biên và kiên nhẫn đồng hành với các em.

Những giáo viên trẻ như Xuân Nhi cũng bắt đầu hành trình gieo chữ ở nơi còn nhiều khó khăn.

“Em biết về đây sẽ có những khó khăn, nhưng càng khiến em muốn thử sức. Em muốn những năm đầu tiên trong nghề của mình được bắt đầu từ một nơi như thế này, để sau này nhìn lại, em thấy mình đã làm được điều gì đó có ý nghĩa cho các em”, Nhi chia sẻ.

Ngày khai giảng, tiếng trống trường vang lên giữa vùng biên không chỉ đánh dấu một năm học mới. Đó còn là tiếng trống mở đầu cho những ước mơ mới của những cô cậu học trò đang lớn lên bên phên dậu của Tổ quốc.