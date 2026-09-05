Lễ khai giảng đặc biệt: Con là cây, cha mẹ, thầy cô là đất

TPO - Hàng trăm học sinh Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội) đã xếp thành hình một cái cây lớn trong sân trường trong ngày lễ khai giảng năm học mới với ý nghĩa đằng sau mỗi đứa trẻ trưởng thành luôn có một mảnh đất âm thầm nuôi dưỡng. Đó là tình yêu thương của cha mẹ, là tri thức và sự dẫn đường của thầy cô.

Con là cây, cha mẹ, thầy cô là đất

Trước giờ diễn ra lễ khai giảng chung toàn quốc, học sinh Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh, Hà Nội, cùng tạo nên hình ảnh một cái cây lớn giữa sân trường.

Cô Văn Thùy Dương, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là biểu tượng cho hành trình trưởng thành của mỗi học sinh, trong đó gia đình và thầy cô là “mảnh đất” âm thầm nuôi dưỡng.

Lễ khai giảng bắt đầu bằng hình ảnh học sinh khối 6 và khối 10 bước qua cổng trường. Trên màn hình LED, một mầm cây nhỏ nhú lên khỏi mặt đất rồi lớn dần.

“Mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều giống như một hạt mầm. Một hạt mầm nhỏ bé mang trong mình một sức sống lớn lao. Nhưng chẳng ai biết hạt mầm ấy sau này sẽ trở thành một cái cây như thế nào”, cô Dương làm MC đọc lời dẫn.

Cô Văn Thùy Dương, Phó hiệu trưởng nhà trường dẫn chương trình và giao lưu với học sinh.

Học sinh Trường Lương Thế Vinh xếp thành hình cái cây trong lễ khai giảng.

Theo cô, điều người lớn có thể làm là trao cho mỗi đứa trẻ “một mảnh đất đủ tốt để lớn lên”. Trên sân trường, phụ huynh và giáo viên lần lượt tiến vào, xếp thành hình mặt đất, tạo nên phần nền cho “cây” học sinh.

“Đằng sau mỗi đứa trẻ trưởng thành luôn có một mảnh đất âm thầm nuôi dưỡng. Đó là tình yêu thương của cha mẹ, là tri thức và sự dẫn đường của thầy cô”, cô Dương nói.

Hình ảnh cha mẹ được ví như đất, lặng lẽ nuôi dưỡng mà không kể công. Thầy cô không sinh ra học sinh nhưng dành những năm tháng đẹp đẽ của nghề nghiệp để giúp các em trưởng thành, trao tri thức, dạy cách suy nghĩ, biết đặt câu hỏi, tìm kiếm câu trả lời, phân biệt đúng sai và đứng lên sau thất bại.

Khi phụ huynh và giáo viên đã vào vị trí, học sinh lần lượt tạo thành phần rễ, thân cây, cành và tán lá. Từ trên cao, đội hình dần hoàn chỉnh thành một cái cây lớn giữa sân trường.

Cô Dương ví phần rễ với những giá trị nằm sâu bên trong mỗi con người. Đó là cách sống, cách đối xử với người khác, cách lựa chọn trước đúng và sai, cũng như hành động khi không có ai quan sát. Đó chính là giá trị cốt lõi.

Nếu rễ là nền tảng, thân cây là hành trình học sinh trưởng thành. Các em lớn lên qua những bài học trên lớp, những lần thử sức, thành công và cả thất bại.

“Cha mẹ có thể yêu thương. Thầy cô có thể dạy dỗ. Nhà trường có thể tạo ra một môi trường tốt. Nhưng cuối cùng, chính các con phải tự mình vươn lên”, cô Dương nhấn mạnh.

Học sinh vui niềm vui tựu trường sau một mùa hè kéo dài

Khi các cành và tán lá được hình thành, mỗi cành cây được ví như một hướng đi, mỗi chiếc lá là một cá tính, năng lực và ước mơ riêng. Nhà trường không đặt mục tiêu để học sinh trở thành bản sao của bất kỳ ai, mà mong các em được phát triển đúng với khả năng, tự do vươn về phía ánh sáng và hiểu mình là ai, muốn đi đâu, muốn trở thành người như thế nào.

Những “trái ngọt” mà nhà trường hướng tới không chỉ là bằng cấp, huy chương hay thành tích, mà là một con người trung thực, tử tế, có trách nhiệm, biết tôn trọng, có kỷ luật, có khát vọng và lòng nhân hậu.

Phụ huynh dự lễ khai giảng cùng con.

Nhìn từ trên cao, cái cây được tạo nên bởi hàng trăm học sinh, phía dưới là phụ huynh, thầy cô và những người đồng hành.

Từ hình ảnh đó, nhà trường gửi gắm lời chào năm học mới: cha mẹ tiếp tục là mảnh đất yêu thương, thầy cô là những người vun trồng và dẫn đường, còn học sinh tự mình vươn lên bằng tri thức, lòng tử tế, trách nhiệm và khát vọng.

Học sinh quyên góp sách thiện nguyện trong lễ khai giảng

Tại lễ khai giảng, Trường Phổ thông Liên cấp Song ngữ Quốc tế Wellspring Hanoi thực hiện nghi thức rước đuốc và truyền lửa với ý nghĩa ngọn lửa được trao từ thế hệ này sang thế hệ khác, tượng trưng cho tinh thần học hỏi, khát vọng vươn lên.

Tinh thần cộng đồng cũng được chuyển hóa thành hành động ngay trong ngày đầu tiên của năm học.

Tại cả ba cấp trường, giáo viên và học sinh trường này tham gia hoạt động quyên góp hơn

2000 đầu sách thiện nguyện để trao tặng đến thư viện trường học ở vùng cao trong năm học tới.

Với hoạt động này, nhà trường truyền đi thông điệp: "Mỗi cuốn sách được trao đi không chỉ mang theo tri thức. Đó còn là một cách để học sinh thực hành sự sẻ chia và hiểu rằng trách nhiệm với cộng đồng có thể bắt đầu từ những điều rất gần gũi. Một cuốn sách đã đọc, một điều mình đang có và một lựa chọn sẵn sàng trao đi.