Thủ tướng Chính phủ: Năm học mới phải thay đổi thực chất trong mỗi nhà trường

TPO - Phát biểu tại buổi lễ khai giảng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, năm học 2026 - 2027 là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành Giáo dục.

Phát biểu khai giảng năm học mới tại Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, đây là sự kiện mang ý nghĩa rất đặc biệt, không chỉ đánh dấu mở đầu của một năm học mới mà còn là dịp để chúng ta cùng chứng kiến những mái trường khang trang, hiện đại được hoàn thành, mang lại điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn cho đồng bào và trẻ em nơi biên cương của Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”. Muốn đất nước mạnh cần có con người giỏi; muốn có con người giỏi cần có một nền giáo dục tốt. Một nền giáo dục tốt không chỉ giúp người học tích lũy kiến thức, rèn luyện năng lực tư duy, khả năng làm việc, sáng tạo và thích ứng mà còn phát triển hài hòa và toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ; biết trân trọng lịch sử, văn hóa dân tộc và có khát vọng cống hiến. Thủ Tướng dẫn lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm trồng cây. Vì lợi ích trăm năm trồng người”, “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”.

Thủ tướng đánh giá, năm học 2026 – 2027 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đây là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là năm học của sự đổi mới về tư duy, cách làm và chất lượng, hướng tới tạo chuyển biến, đột phá mạnh mẽ trong phát triển giáo dục và đào tạo, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với Lễ khai giảng hôm nay, cả nước đồng loạt khánh thành các Trường Phổ thông Nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền sau hơn 1 năm tập trung cao độ triển khai xây dựng. Mỗi ngôi trường được đưa vào hoạt động không đơn thuần là một công trình mới mà còn là điểm tựa của niềm tin và tương lai; để khoảng cách địa lý hay hoàn cảnh gia đình không ngăn cản ước mơ học tập, rèn luyện của các cháu.

Thủ tướng nêu rõ, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn về một Việt Nam phát triển, hùng cường, thịnh vượng. Trong bối cảnh đó, giáo dục phải đi trước một bước, thực sự trở thành nền tảng và động lực then chốt. Điều đó đòi hỏi phải chuyển mạnh từ tư duy “dạy những gì mình có” sang “dạy những gì người học và đất nước cần”; từ truyền thụ kiến thức đơn thuần sang phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực; từ coi trọng điểm số sang đánh giá sự tiến bộ thực chất của từng học sinh.

Người đứng đầu chính phủ nêu, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định: “Giáo dục, đào tạo phải bảo đảm “học đi đôi với hành”, “lý thuyết gắn liền với thực tiễn”, “nhà trường gắn liền với xã hội”; “Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải bắt đầu từ đổi mới tư duy, nhận thức và thể chế”... "Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: Giáo dục và đào tạo có vai trò đặc biệt trong chuẩn bị con người cho tương lai đất nước; năm học này phải tạo được tinh thần mới, cách làm mới, tạo chuyển biến và kết quả thực chất trong mỗi nhà trường, đến từng lớp học", Thủ tướng nói.

Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu, năm học 2026 - 2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành Giáo dục.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị toàn ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý và phương pháp dạy học; lấy người học làm trung tâm, nhà trường làm nền tảng, thầy cô giáo làm động lực, gia đình là điểm tựa và xã hội là nguồn lực đồng hành. Xây dựng nhà trường thực sự là môi trường thân thiện, an toàn, lành mạnh, nhân văn; nơi học sinh được tôn trọng, khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng ước mơ. Kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực không cần thiết; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tối đa tiềm năng, sở trường của từng cháu.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương và nhà trường quan tâm đặc biệt đến việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Giáo dục hiện đại không xa rời cội nguồn. Các cháu cần tiếp thu tri thức mới nhất của nhân loại, làm chủ công nghệ mới, nhưng đồng thời phải nắm vững truyền thống, lịch sử và văn hóa dân tộc. Các cháu có thể vươn xa ra thế giới nhưng trong trái tim luôn có Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đón nhận tình cảm của các em học sinh Trường PTDTNT Tiểu học và THCS Mường Khương.

Cũng trong bài phát biểu, Thủ tướng nhấn mạnh, trong mọi thời đại, người thầy luôn giữ một vị trí đặc biệt cao quý. Ngày nay công nghệ và trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ việc tìm kiếm kiến thức nhưng không gì thay thế được tình yêu thương, sự mẫu mực và khả năng truyền cảm hứng của người thầy. Một lời động viên đúng lúc có thể tiếp thêm tự tin; một bài giảng hay có thể khơi dậy niềm đam mê; một người thầy tận tụy có thể làm thay đổi cuộc đời của nhiều thế hệ học trò.

"Tôi mong các thầy, cô giáo luôn giữ trọn tình yêu nghề; không ngừng học hỏi, làm chủ công nghệ mới, đổi mới phương pháp giảng dạy; dành cho học trò sự công bằng, lòng tin yêu và sự quan tâm chân thành", Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nói. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng mong các bậc phụ huynh luôn là điểm tựa vững chắc, đồng hành cùng nhà trường; lắng nghe, chia sẻ, tin tưởng và truyền cảm hứng để chắp cánh cho những ước mơ, khát vọng của con em mình.

Thủ tướng đề nghị các em học sinh: Mỗi năm học mới là một cơ hội để các cháu khám phá bản thân, học hỏi điều mới và tiến gần hơn đến ước mơ. Hãy chăm chỉ, kiên trì học tập, rèn luyện thật tốt; nuôi dưỡng hoài bão để sau này trưởng thành, lập nghiệp và đóng góp xây dựng quê hương, đất nước. Vì vậy, bên cạnh việc học kiến thức, hãy học cách tư duy độc lập, biết phân biệt đúng – sai, biết yêu thương, chia sẻ; học cách làm việc nhóm, làm chủ công nghệ chứ không để công nghệ làm chủ mình; học cách nỗ lực phấn đấu và hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Hãy giữ trái tim trong sáng, khát vọng vươn lên và tình yêu quê hương – để trở thành những công dân toàn cầu nhưng trước hết phải là những công dân Việt Nam giàu lòng yêu nước, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

"Với khí thế mới của ngày tựu trường và quyết tâm đổi mới toàn diện, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, năm học 2026 –2027 sẽ là một năm học đột phá về chất lượng, mở ra giai đoạn phát triển mới của giáo dục Việt Nam, đưa dân tộc Việt Nam trở thành một dân tộc thông thái, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới", Thủ tướng nói.