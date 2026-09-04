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Nha khoa từng xảy ra vụ xô xát với khách hàng bị tước giấy phép 3 tháng, phạt 94 triệu đồng

Anh Nhàn

TPO - Nha khoa Tuyết Chinh ở TPHCM vừa bị xử phạt gần 94 triệu đồng và tước giấy phép hoạt động 3 tháng do mắc hàng loạt sai phạm trong hoạt động khám chữa bệnh. Đây cũng là cơ sở từng xảy ra vụ xô xát giữa chủ phòng khám và một khách hàng.

Sở Y tế TPHCM vừa công bố danh sách các tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đáng chú ý, Hộ kinh doanh Nha khoa Tuyết Chinh, nơi từng xảy ra vụ xô xát giữa chủ cơ sở và khách hàng, bị xử phạt gần 94 triệu đồng.

Theo quyết định xử phạt, Nha khoa Tuyết Chinh (đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông Tây) mắc nhiều vi phạm trong quá trình hoạt động. Cơ sở không bảo đảm đầy đủ điều kiện hoạt động sau khi được cấp phép, không thực hiện quy định về biển tên, sử dụng nhân sự chưa có chứng chỉ hành nghề và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được phép.

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Hộ kinh doanh Nha khoa Tuyết Chinh. Ảnh: V.D

Ngoài ra, cơ sở còn bị xác định không lập hồ sơ bệnh án theo quy định và thực hiện quảng cáo nhưng thiếu các nội dung chuyên môn theo yêu cầu.

Với những sai phạm trên, cơ quan chức năng không chỉ xử phạt bằng tiền mà còn tước giấy phép hoạt động của Nha khoa Tuyết Chinh trong 3 tháng. Người chịu trách nhiệm chuyên môn tại cơ sở bị tước chứng chỉ hành nghề 2 tháng. Cơ sở đồng thời phải tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo vi phạm.

Quyết định xử phạt được đưa ra không lâu sau khi chủ cơ sở này bị tuyên án liên quan vụ mâu thuẫn với một khách hàng trong quá trình điều trị răng. Trước đó, ngày 26/8, TAND khu vực 7 (TPHCM) tuyên phạt bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh (41 tuổi), chủ Hộ kinh doanh Nha khoa Tuyết Chinh, 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tòa cũng buộc bà Chinh bồi thường 54 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Tiền Thảo, gồm chi phí điều trị và tổn thất tinh thần; đồng thời bồi thường 10 triệu đồng cho người bạn đi cùng chị Thảo.

Theo hồ sơ vụ án, chị Thảo bắt đầu niềng răng tại cơ sở của bà Chinh từ tháng 8/2021 với chi phí 20 triệu đồng. Sau khi hoàn tất việc thanh toán vào tháng 9/2022, đến tháng 8/2025 chị Thảo tháo niềng.

Sau đó, nữ khách hàng cho rằng răng bị đau và không đạt yêu cầu về thẩm mỹ. Chiều 3/9/2025, chị Thảo cùng bạn đến nha khoa để trao đổi, đề nghị bà Chinh giải quyết vấn đề. Hai bên không thống nhất được cách xử lý. Mâu thuẫn phát sinh tại phòng khám và sau đó dẫn đến xô xát.

Vụ việc từng gây chú ý khi xuất hiện thông tin về hành vi đánh khách hàng, giật điện thoại và kính mắt. Từ sự việc này, chủ cơ sở nha khoa bị đưa ra xét xử và nhận mức án 2 năm tù treo.

Cũng trong đợt công bố xử phạt cuối tháng 8, Sở Y tế TPHCM cho biết nhiều cơ sở y tế, thẩm mỹ khác trên địa bàn cũng bị xử lý do các vi phạm liên quan đến điều kiện hoạt động, nhân sự, chuyên môn và quảng cáo.

Trong đó, Công ty CP Y khoa Phổi Việt bị phạt 102 triệu đồng và người chịu trách nhiệm chuyên môn bị tước chứng chỉ hành nghề 1 tháng.

Công ty TNHH Haberi - Chăm sóc da bị phạt 90 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động 18 tháng do không có giấy phép. Công ty TNHH Y học Cổ truyền Việt Đức bị phạt 148 triệu đồng và tước giấy phép hoạt động 3 tháng.

Anh Nhàn
#Xử phạt y tế TPHCM #Nha khoa Tuyết Chinh #Vi phạm điều kiện hoạt động #Chủ cơ sở Nguyễn Thị Tuyết Chinh #Xử lý hành chính y tế

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