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Thế giới

Thực hư tin tướng Nga trọng thương vì bị ám sát hụt

Minh Hạnh

TPO - Hãng CNN đưa tin, tướng Nikolai Varpakhovich - chỉ huy Sư đoàn Không quân Ném bom Hạng nặng số 22 thuộc lực lượng không quân tầm xa của Không quân Nga - được cho là đã bị thương vì trúng đạn. Tuy nhiên, chính quyền Nga chưa xác nhận thông tin này.

Ủy ban Điều tra Nga ngày 3/9 cho biết đã mở cuộc điều tra về vụ mưu sát một sĩ quan. Người này đã bị bắn nhiều phát đạn tại thành phố Engels thuộc tỉnh Saratov.

Theo ủy ban, sĩ quan nói trên đã sống sót sau vụ tấn công và được đưa đến bệnh viện. Truyền thông địa phương đưa tin ông đã được chuyển bằng máy bay đến Mátxcơva để điều trị.

Mặc dù ủy ban không nêu đích danh nạn nhân, nhưng các kênh Telegram của Nga cho biết đó là tướng Nikolai Varpakhovich.

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Tướng Nikolai Varpakhovich. (Ảnh: Telegram)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó đã đề cập đến vụ tấn công trong bài phát biểu hằng ngày của mình, tuyên bố rằng "chúng tôi cũng sẽ thực hiện các chiến dịch bất đối xứng của riêng mình để đáp trả" Nga.

“Và ngày hôm nay đã có thêm một minh chứng cho sự thật này, tại tỉnh Saratov”, ông nói thêm.

Engels là căn cứ chính của phi đội máy bay ném bom chiến lược Nga, bao gồm các loại máy bay Tu-95MS và Tu-160 mà Mátxcơva sử dụng để phóng tên lửa hành trình tầm xa tấn công Ukraine.

Nếu thông tin về vụ tấn công hôm 3/9 được xác nhận, ông Varpakhovich sẽ là quan chức quân sự cấp cao mới nhất trở thành mục tiêu trong các vụ ám sát tại Nga trong vài năm qua.

Tướng Igor Kirillov - phụ trách lực lượng chống vũ khí hạt nhân và hóa học của quân đội Nga - đã thiệt mạng vào tháng 12/2024 khi một thiết bị gắn trên xe máy phát nổ ngay gần ông.

Minh Hạnh
CNN, Tass
#Tướng Nga #ám sát #quân nhân Nga #xung đột Nga Ukraine #máy bay ném bom #Không quân Nga

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