Thú nhận gây sốc của trai đẹp phim Việt

TPO - Từng là “Ngôi sao triển vọng” của điện ảnh Việt Nam, Lãnh Thanh thừa nhận sốc khi bị nói “hết thời”. Sau những năm sự nghiệp chật vật, nam diễn viên quyết định trở lại vạch xuất phát.

Tối 3/9, Lãnh Thanh đặt câu hỏi: “Tôi là người thành công, hay kẻ thất bại”.

Nam diễn viên kể lại gần một thập kỷ theo đuổi điện ảnh, từ ngày đầu Nam tiến, thời điểm sự nghiệp thăng hoa cho tới những biến cố khiến anh phải nhìn lại hành trình của mình.

Lãnh Thanh nói anh thất vọng, tổn thương và cả sai lầm cá nhân. Anh kể về những lần thay đổi công ty quản lý, các vấn đề liên quan hợp đồng, những ồn ào trên mạng xã hội và đặc biệt là cảm giác khi bị gắn mác “hết thời”.

Lãnh Thanh tên thật Hoàng Văn Thanh, sinh năm 1993 tại Hưng Yên. Anh tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin nhưng lại quyết định rẽ hướng sang nghệ thuật.

Lãnh Thanh sốc khi bị nói “hết thời”

Lãnh Thanh đến với nghề diễn tình cờ. Năm 2015, anh từ Bắc vào TPHCM với tinh thần của một người chơi hip hop, parkour đường phố và mong muốn tự thay đổi cuộc đời.

Thời điểm ấy, anh thậm chí không nghĩ mình có tố chất trở thành diễn viên. Một người bạn nhận xét gương mặt của Lãnh Thanh “điện ảnh”, nhưng anh từng nghĩ đó là lời “khen đểu” bởi bản thân khi ấy “xấu trai, thô kệch, mặt mụn và nghèo”.

Ba năm sau, lời nhận xét tưởng như vu vơ ấy trở thành bước ngoặt. Lãnh Thanh có vai chính điện ảnh đầu tiên trong Thưa mẹ con đi của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh.

Bộ phim xoay quanh Văn - chàng kỹ sư phần mềm trở về Việt Nam cùng người yêu Ian (Võ Điền Gia Huy), đối diện với những kỳ vọng của gia đình và câu hỏi về việc sống thật với bản thân. Vai diễn giúp Lãnh Thanh được chú ý trên màn ảnh rộng, bên cạnh ngoại hình sáng và hình ảnh một gương mặt nam trẻ mới của điện ảnh Việt.

Thưa mẹ con đi cũng trở thành bệ phóng quan trọng trong giai đoạn đầu sự nghiệp của Lãnh Thanh. Năm 2019, anh tiếp tục xuất hiện trong nhiều dự án điện ảnh, trong đó có Chị chị em em. Cùng năm, nam diễn viên nhận giải Rising Star Award tại Asia Star Awards trong khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Busan.

Một năm sau, Lãnh Thanh tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Diễn viên của năm tại Men&Life Awards 2020.

Nam diễn viên gây ấn tượng với ngoại hình sáng, được mệnh danh là trai đẹp của màn ảnh Việt.

Với diễn viên mới chỉ vài năm bước vào nghề, 2019 là giai đoạn có nhiều dấu mốc đáng nhớ. Chính Lãnh Thanh cũng gọi đây là “năm đỉnh” của mình khi có 4 phim điện ảnh ra mắt trong nước và quốc tế, được làm việc với nhiều nghệ sĩ tên tuổi, tham dự liên hoan phim ở nước ngoài và nhận các giải thưởng.

Vì vậy, khi nhiều năm sau nghe nhận xét “hết thời”, Lãnh Thanh thừa nhận anh bị sốc.

Bởi trong ký ức nghề nghiệp của nam diễn viên, từng có thời điểm anh được gọi là “Ngôi sao triển vọng châu Á”. Từ một người gần như không nghĩ mình sẽ làm diễn viên, Lãnh Thanh chỉ mất vài năm để bước vào vai chính điện ảnh, được chú ý và đứng trên những sân khấu trao giải quốc tế.

Những năm chật vật và cách Lãnh Thanh tìm lại chính mình

Sau giai đoạn 2019-2020, Lãnh Thanh không biến mất khỏi màn ảnh. Anh tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Cô gái từ quá khứ, Chiếm đoạt, Nơi giấc mơ tìm về và Khế ước bán dâu.

Tuy nhiên, so với giai đoạn tạo được tiếng vang với Thưa mẹ con đi, những vai diễn sau đó chưa giúp Lãnh Thanh tạo thêm cú bật tương tự về mặt tên tuổi.

Ở Chiếm đoạt, anh vào vai Sơn - thành viên của gia đình giàu có, tham gia cuộc đấu đá quyền lực và sẵn sàng sử dụng nhiều thủ đoạn để đạt mục đích. Nhân vật này khác khá xa Văn trong Thưa mẹ con đi, cho thấy nỗ lực của Lãnh Thanh trong việc thoát khỏi hình ảnh chàng trai trẻ hiền lành, nhiều giằng xé từng giúp anh được chú ý.

Sau đó, Lãnh Thanh thử sức với phim truyền hình giờ vàng Nơi giấc mơ tìm về, đảm nhận vai Gia An - công tử nhà giàu. Bộ phim nhận những phản hồi trái chiều, trong đó diễn xuất của dàn diễn viên cũng là một trong những chủ đề được khán giả bàn luận.

Đến Khế ước bán dâu, nam diễn viên tiếp tục lựa chọn dạng vai khác. Anh vào vai Thế Giang, nhân vật liên quan đến những yếu tố tâm linh, pháp thuật và các phân đoạn trừ tà.

Để chuẩn bị cho vai diễn, Lãnh Thanh cho biết anh dành thời gian rèn thể lực, chạy bộ, thiền và tìm hiểu cách thể hiện nhân vật. Dù không phải tuyến chính, Thế Giang vẫn tạo được dấu ấn nhất định trong phim.

Những vai diễn này cho thấy Lãnh Thanh vẫn hoạt động đều đặn và chủ động thay đổi hình ảnh. Nhưng với chính nam diễn viên, vấn đề không chỉ nằm ở việc có phim để đóng.

Lãnh Thanh liên tục biến hoá trên màn ảnh nhưng chưa tạo được tiếng vang kể từ sau Thưa mẹ con đi.

Lãnh Thanh kể những năm qua anh gặp không ít trục trặc trong quá trình làm việc. Theo lời kể của anh, từng có thời điểm phía công ty cũ yêu cầu anh bồi thường một khoản tiền lớn liên quan hợp đồng. Sau khi hợp đồng kết thú, Lãnh Thanh cho biết còn khoản thù lao từ Cô gái từ quá khứ mà anh chưa nhận đủ từ phía công ty.

Cuối năm 2025, nam diễn viên tiếp tục hợp tác với một công ty khác với kỳ vọng phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, theo Lãnh Thanh, sau sáu tháng hai bên chưa có kế hoạch làm việc cụ thể nên anh quyết định dừng hợp tác.

Đây cũng là giai đoạn Lãnh Thanh nghe những nhận xét cho rằng anh “hết thời”.

Nam diễn viên không giấu sự buồn bã nhưng cũng nhìn nhận lại những lựa chọn của bản thân. Anh thừa nhận từng có lúc “quá ngu muội”, đưa ra quyết định sai hoặc phản ứng trước ồn ào trên mạng xã hội khiến bản thân thêm mệt mỏi.

Thay vì tiếp tục cố gắng chứng minh mình vẫn còn ở vị trí cũ, Lãnh Thanh chọn một cách khác là trở lại vạch xuất phát.

Khi The Face Vietnam 2026 trở lại, nam diễn viên đăng ký. Một diễn viên đã có gần thập kỷ hoạt động, từng đóng chính điện ảnh và nhận giải thưởng quốc tế, nay bước vào vòng casting cùng những gương mặt trẻ để tìm kiếm một cơ hội mới.

Với Lãnh Thanh, đây không đơn thuần là việc thử sức ở một chương trình truyền hình thực tế. Anh xem đó là cơ hội để học lại, quan sát lại bản thân và bước ra khỏi vùng an toàn.

Trong những ngày tham gia chương trình, nam diễn viên kể có những đêm trở về nhà lúc nửa đêm, vừa khóc vừa cười. Anh ví quá trình này như việc “học lại mọi thứ như một kẻ vô danh”, giống đứa trẻ bước vào lớp một.

Sự lựa chọn ấy cũng cho thấy Lãnh Thanh chưa muốn dừng lại ở những gì từng đạt được.

Với điện ảnh, Lãnh Thanh tiếp tục góp mặt trong Bò sữa bay, dự kiến ra mắt vào tháng 11. Đáng chú ý, bộ phim đánh dấu màn tái hợp của anh và Võ Điền Gia Huy trên màn ảnh rộng sau Thưa mẹ con đi.

Nếu ở bộ phim năm 2019, cả hai gây chú ý với câu chuyện tình của Văn và Ian, lần trở lại này đưa họ vào một câu chuyện khác. Với Lãnh Thanh, đây là cơ hội để tiếp tục thử sức sau những năm sự nghiệp có nhiều biến động.

Nhìn lại hành trình từ Thưa mẹ con đi đến hiện tại, Lãnh Thanh đã đi qua một quãng đường không bằng phẳng. Từ gương mặt trẻ được kỳ vọng, nhận giải thưởng quốc tế, anh trải qua những năm ít tạo được dấu ấn tương đương trên màn ảnh, cùng những vấn đề trong công việc quản lý và ồn ào bên ngoài phim trường.

Chính vì vậy, hai chữ “hết thời” có thể khiến Lãnh Thanh tổn thương, nhưng cũng buộc anh nhìn lại hành trình của mình và nghiêm túc hơn với chặng đường phía trước.