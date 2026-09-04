Anh trai chông gai trật khỏi đường đua

TPO - Các tiết mục ở Anh trai vượt ngàn chông gai từng thống trị đường đua "trending" nhạc Việt sau Vòng công diễn hội ngộ và Công diễn 1. Kể từ đó, game show đuối dần và đã trật nhịp khỏi đường đua.

Kết thúc Công diễn 3 của Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2, chỉ có Khắp chốn thiên hà (Đại Nghĩa, Thuận Nguyễn, Đông Hùng, Osad và Hà An Huy) chen chân vào Top 10 danh sách âm nhạc thịnh hành trên nền tảng YouTube. Sau đó là Nhỏ xíu nhỏ xiu (Thơm, Jun Phạm, Huỳnh Lập, It's Charles và Hồ Đông Quan). Các ca khúc còn lại bước ra từ Công diễn 3 đều chưa tạo được đột biến ở "top trending".

Khắp chốn thiên hà thu về gần 600.000 lượt nghe/xem sau 3 ngày phát hành trên nền tảng YouTube. So với các tiết mục ở Công diễn 1, lượt xem của Anh trai vượt ngàn chông gai giảm phân nửa. Những con số thống kê đã phản ánh một phần chất lượng âm nhạc ở Anh trai vượt ngàn chông gai đang đi xuống theo từng tập.

Các tiết mục được đầu tư mạnh ở Công diễn 3 chưa bứt phá.

Lý do Anh trai vượt ngàn chông gai giảm sức hút

Từ Công diễn 2, Anh trai chông gai mùa 2 không có ca khúc thống trị đường đua "top trending". Xa của Đông Hùng, K.O và 14 Casper ở Công diễn 1 là tiết mục gần nhất của game show vượt lên tất cả. Bên cạnh Xa, Công diễn một còn có Quá khứ còn lại gì, Nhong nhong nhong, Nợ em cả bầu trời và Let Me Go gây sốt trên nhiều nền tảng.

Tiếp đến Công diễn 2, chất lượng âm nhạc ở Anh trai chông gai mùa 2 đi xuống thấy rõ. Giã từ dĩ vãng - tiết mục solo của Hà An Huy - tạo ra hiệu ứng tốt nhất ở Công diễn 2. Tuy nhiên, Giã từ dĩ vãng chỉ hiện diện trong Top 5 BXH âm nhạc thịnh hành.

Kể từ mốc Công diễn 2, Anh trai chông gai mùa 2 thất thế hẳn so với Tinh hà say hi ở cuộc chiến "top trending", nơi mà Secret, MRT vươn lên thống trị ở cả nền tảng YouTube và trào lưu tạo trend ở mạng xã hội.

Đến Công diễn 3, các đội chọn demo cho nhạc dạo và bắt tay sản xuất ca khúc mới toanh. Trên lý thuyết, đây là vòng đấu tạo bất ngờ lớn nhất, đưa khán giả thoát khỏi tâm thế thưởng thức các ca khúc theo kiểu "bình mới rượu cũ".

Nhà hợp lực với Nguyễn Văn Chung, Thái VG, Tùng Mint, Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh được kỳ vọng rất nhiều. Long Nón Lá, DJ Gokoo, 55 (Touliver) và Monotape hợp lực để sản xuất âm nhạc. Thái VG, Trịnh Thăng Bình và Đinh Mạnh Ninh viết lời cho ca khúc này.

Dù vậy, Những năm tháng ấy của Nhà hợp lực chỉ được chú ý vì màn xuất hiện của con gái Thái VG và đoạn nhảy "vinahey" đặt vào drop cuối bài. Độ catchy (bắt tai) trong tiết mục còn hạn chế. Khi Những năm tháng ấy bước ra đường đua thịnh hành, ca khúc không có nhiều yếu tố để thuyết phục khán giả, đặc biệt là nhu cầu nghe lại.

Người hot nhất sau Công diễn 3 lại là con gái của Thái VG trong vai trò dancer.

Phần còn lại ở Công diễn 3 là những ca khúc được đầu tư kỹ lưỡng về âm nhạc. Tuy nhiên, càng vào sâu chương trình, các ca khúc mang thiên hướng trình diễn sân khấu hơn và thử nghiệm các chất liệu âm nhạc sôi động. Từ đây, từng thành viên đều bứt phá: điển hình như Nguyễn Văn Chung làm cả verse rap, Đông Hùng hóa thành vũ công chính (main dancer).

Ý đồ của ban tổ chức khi tạo ra luật chơi ở Công diễn 3 được thể hiện rõ. Song, quay trở lại với câu chuyện để gây sốt ở đường đua âm nhạc, cần tính bắt tai, nịnh tai và âm nhạc phù hợp thị hiếu để khán giả nghe đi nghe lại. Ở 2 vòng liên tiếp tại Anh trai chông gai, âm nhạc dần xa cách khán giả, dẫn đến sức hút của game show suy giảm.

Những tiết mục mới nhất của Anh trai chông gai có tính đột phá nhưng chưa đến mức bùng nổ về âm nhạc và concept dàn dựng như Xa. Hà An Huy là anh tài hot nhất của game show mùa này. Tuy nhiên, kể từ tiết mục Giọt nắng bên thềm, khi Hà An Huy dừng hát ballad để thử sức với màu nhạc dance và nặng tính trình diễn, anh không còn là giọng hát bảo chứng cho một ca khúc hot của game show.

Tính bất ngờ từ Thơm Da LAB, Thỏ Da LAB, Đinh Mạnh Ninh và Cheng cũng không còn. Đến Công diễn 3, hào quang vẫn tập trung chủ yếu vào nhóm nghệ sĩ Hà An Huy, Thơm, Huỳnh Lập, Jun Phạm. Trong khi đó, phần còn lại đều ở mức cầm chừng. So với mùa 1, vấn đề của game show mùa 2 là độ hot của các anh tài chênh lệch rõ.

Nhiều khán giả mất niềm tin vào game show?

Sau 3 vòng công diễn, Anh trai chông gai mùa 2 liên tiếp vướng tranh cãi. Jun Phạm liên tục dẫn đầu qua các tập là "điểm nóng" đầu tiên tạo nên tranh luận trên mạng xã hội. Tiếp đó, câu chuyện anh tài bị loại và được ở lại tạo nên tranh cãi không hồi kết. Khán giả của Anh trai chông gai mùa 2 từng chỉ trích game show vì 14 Casper và Vương Anh Tú ra về.

Nguyễn Văn Chung bị loại sau Công diễn 3 cũng là cú sốc. Tranh cãi tiếp tục đến từ chuyện thành/bại của các tiết mục: Đội thắng, được bảo toàn thành viên có xứng đáng? Trên mạng xã hội, bắt đầu xuất hiện so sánh về chất lượng âm nhạc, sự biến hóa trong nghệ thuật giữa game show mùa 2 và mùa đầu.

Những tranh cãi đa chiều cộng hưởng phần nào khiến sức lan tỏa của Anh trai chông gai mùa 2 bị ảnh hưởng.

Tranh cãi tiếp tục nổ ra khi Nguyễn Văn Chung bị loại.

Công diễn 3 chưa bắt đầu, tin đồn Nguyễn Văn Chung, Neko Lê, Phùng Minh Cương và Đại Nghĩa bị loại xuất hiện khắp nơi trên mạng xã hội. Anh trai chông gai mùa 2 rơi vào tình trạng tương tự những game show ghi hình trước và phát sóng sau như Rap Việt, The Masked Singer. Điều này tác động trực tiếp đến sự kịch tính của game show.

Quả thật, các anh tài trong nhóm được đồn đoán bị loại từ Công diễn 3 đã thật sự nói lời tạm biệt ở game show.

Hai năm trước, Anh trai chông gai có những anh tài bảo chứng độ hot cho từng tập như Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven, Bùi Công Nam, Tự Long. Sức hút của Anh trai chông gai mùa 1 không chỉ từ âm nhạc, mà còn đến từ sự hoạt ngôn, giỏi pha trò của Tự Long.

Hà An Huy chinh phục tất cả bằng giọng hát nhưng 2 vòng gần đây cho thấy điểm yếu về vũ đạo. Do đó, An Huy không thể là "all rounder" (nghệ sĩ toàn năng) thứ 2 như Soobin ở Anh trai chông gai. Tương tự, Thơm Da LAB được kỳ vọng là ngôi sao toàn diện ở chương trình. Tuy nhiên, sự đa dạng của Thơm khi hát nhiều dòng nhạc khác nhau và khả năng vũ đạo vẫn khiêm tốn.

Game show mùa 2 quy tụ nhiều anh tài đặc sắc theo từng lĩnh vực, sở trường của họ. Nhưng không một ai bứt phá để chiếm trọn "spotlight" và trở thành thỏi nam châm thu hút chú ý từ khán giả và truyền thông. Đây cũng là phần bất lợi khiến game show ngày càng đuối dù có sự khởi đầu rất tốt.