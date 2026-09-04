Chủ tịch DatVietVAC Đinh Bá Thành hợp tác cùng Lenzo Yoon: Tham vọng mở đường cho fandom economy Việt Nam

TPO - Liên doanh giữa DatVietVAC và LSH Global được xây dựng trên một định hướng khác với việc đưa nguyên mẫu thành công từ các thị trường quốc tế vào Việt Nam. Hai bên muốn kết hợp kinh nghiệm toàn cầu về talent, IP và fandom với năng lực sáng tạo, sản xuất và am hiểu khán giả bản địa để phát triển một mô hình riêng: từ phát hiện tài năng, xây dựng nghệ sĩ và IP đến hình thành cộng đồng người hâm mộ và những mô hình kinh doanh mới xoay quanh các tài sản giải trí.

Hai nhà sáng lập, hai nền tảng kinh nghiệm

Việc thành lập liên doanh là bước tiếp nối hành trình hơn 30 năm kiến tạo và dẫn dắt thị trường truyền thông giải trí Việt Nam của ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC.

Từ những giai đoạn đầu của ngành truyền thông hiện đại tại Việt Nam, DatVietVAC từng bước mở rộng từ truyền thông sang nội dung, truyền hình, nền tảng số, nghệ sĩ và khai thác IP, hình thành một hệ sinh thái kết nối nhiều mắt xích của ngành giải trí.

Ông Đinh Bá Thành - Chủ tịch sáng lập DatVietVAC (thứ hai từ trái sang) - cùng các nghệ sĩ.

Trên nền tảng đó, DatVietVAC mang đến liên doanh sự am hiểu sâu sắc về thị trường, khán giả và hệ sinh thái hơn 3.000 tỷ doanh thu năm 2025, cùng năng lực sáng tạo, sản xuất, phát triển IP và kết nối nghệ sĩ đã được tích lũy qua nhiều thập kỷ. Mục tiêu của DatVietVAC không chỉ là mở rộng thêm một lĩnh vực kinh doanh, mà là xây dựng những mô hình mới có thể tạo ra nghệ sĩ, IP và cộng đồng người hâm mộ với giá trị dài hạn.

Ở phía đối tác, ông Lenzo Yoon mang đến một nền tảng kinh nghiệm quốc tế được hình thành qua nhiều năm làm việc tại các doanh nghiệp giải trí hàng đầu.

Trong giai đoạn Big Hit mở rộng mạnh mẽ và chuyển mình thành HYBE, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo cấp cao, trước khi trở thành Global CEO phụ trách mảng business và global expansion. Sau đó, ông giữ vị trí Co-CEO của HYBE America, trong giai đoạn HYBE đẩy mạnh việc bản địa hóa mô hình K-pop tại thị trường Mỹ.

DatVietVAC chào bán cổ phần với mức giá cố định 54.800 đồng mỗi cổ phiếu, tổng giá trị khoảng 611 tỷ đồng, từ ngày 5/8 đến 7/9.

Sau HYBE, Lenzo Yoon tiếp tục theo đuổi vai trò nhà đầu tư chiến lược trực tiếp, tập trung vào những doanh nghiệp và thị trường nơi kinh nghiệm của ông có thể tham gia sâu vào quá trình xây dựng và tăng trưởng. Trọng tâm của ông là phát triển fandom economies - những mô hình kinh doanh dựa trên mối quan hệ giữa nghệ sĩ, nội dung, trải nghiệm và cộng đồng người hâm mộ.

Một bên có năng lực kiến tạo thị trường và hệ sinh thái tại Việt Nam, một bên mang kinh nghiệm phát triển các mô hình giải trí dựa trên fandom ở thị trường quốc tế. Đây là nền tảng để hai nhà sáng lập cùng xây dựng liên doanh.

Ông Lenzo Yoon - Global CEO của tập đoàn HYPE.

“DatVietVAC và LSH Global mong muốn góp phần xây dựng năng lực nội sinh cho công nghiệp văn hóa Việt Nam - năng lực có thể tự tạo ra talent, tự phát triển IP, tự hình thành thị trường và từng bước đưa những giá trị đó ra thế giới. Khi năng lực nội sinh đủ mạnh, công nghiệp văn hóa Việt Nam sẽ không chỉ lớn lên về quy mô, mà còn có khả năng tự đứng trên đôi chân của mình và cạnh tranh bằng chính những giá trị do người Việt tạo ra”, ông Đinh Bá Thành nói về mục tiêu của liên doanh.

Không mang công thức có sẵn đến Việt Nam

Điểm cốt lõi của liên doanh là không sao chép các mô hình giải trí đã thành công ở những thị trường khác, mà là chắt lọc kinh nghiệm quốc tế và tái thiết kế cho thị trường Việt Nam.

Kinh nghiệm quốc tế của LSH Global sẽ được kết hợp với năng lực bản địa của DatVietVAC để xây dựng mô hình phù hợp với hành vi khán giả, văn hóa và đặc điểm thị trường trong nước.

Mảng quản lý và khai thác thương mại nghệ sĩ của DatVietVAC với dư địa phát triển lớn.

Theo định hướng này, liên doanh sẽ tập trung vào việc tìm kiếm và phát triển tài năng, xây dựng nghệ sĩ, phát triển IP và hình thành cộng đồng người hâm mộ, qua đó mở ra những mô hình kinh doanh mới xoay quanh các tài sản giải trí. Kinh nghiệm phát triển Weverse tại HYBE là một minh chứng tiêu biểu cho cách xây dựng quan hệ trực tiếp với fandom, từ nội dung và cộng đồng đến thương mại và trải nghiệm.

“Tôi tin Việt Nam không cần trở thành một phiên bản khác của bất kỳ thị trường nào. Việt Nam có văn hóa, tài năng và một thế hệ khán giả rất riêng. Điều chúng tôi muốn cùng DatVietVAC xây dựng là một mô hình có thể phát huy chính những lợi thế đó, đồng thời học hỏi những kinh nghiệm quốc tế đã được kiểm chứng.

Khi làm được điều này, chúng ta không chỉ tạo ra những nghệ sĩ hay IP thành công tại Việt Nam, mà còn có thể tạo ra những giá trị đủ sức chinh phục khán giả toàn cầu”, ông Lenzo Yoon chia sẻ về kỳ vọng dành cho liên doanh.

Hướng tới xây dựng năng lực phát triển IP giải trí của Việt Nam

Về dài hạn, liên doanh đặt mục tiêu góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về phát triển IP giải trí.

Dự phóng tăng trưởng doanh thu mảng khai thác IP đến năm 2030 của DatVietVAC.

Tham vọng này không chỉ nằm ở việc tạo ra một vài nghệ sĩ hay dự án thành công, mà ở việc xây dựng một năng lực có thể lặp lại: phát hiện tài năng, phát triển nghệ sĩ, hình thành IP, xây dựng fandom và tạo ra những mô hình kinh doanh mới từ đó.

Đây cũng là nền tảng để các tài sản giải trí Việt Nam có thể tiến xa hơn, từ thị trường nội địa đến khu vực và quốc tế.

DatVietVAC và LSH Global hiện đang xúc tiến các công việc cần thiết để liên doanh sớm đi vào hoạt động.