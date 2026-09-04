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Pháp luật

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Người thân khóc nghẹn tiễn đưa 3 nạn nhân vụ thảm án ở Đồng Nai về quê an táng

Văn Quân - Nguyễn Tiến

TPO - Trưa 4/9, người thân cùng người dân địa phương nghẹn ngào tiễn đưa 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đồng Nai về quê Nghệ An an táng. Con hẻm nhỏ chìm trong nước mắt.

Video: Quan tài 3 mẹ con nạn nhân được đưa ra xe để về Nghệ An lo hậu sự.

Trưa 4/9, con hẻm tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai chìm trong không khí tang thương. Sau vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong, người thân và hàng xóm lặng lẽ tiễn các nạn nhân về quê nhà Nghệ An lo hậu sự.

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Con hẻm chìm trong không khí tang thương trước giờ đưa 3 nạn nhân về quê.
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Người thân tiễn đưa 3 nạn nhân về quê Nghệ An an táng.

Từ sáng sớm, nhiều người dân trong khu vực đã có mặt trước căn nhà xảy ra vụ án. Con hẻm vốn yên ắng nay trở nên trầm lắng. Người dân đứng nép bên đường dõi theo từng công việc chuẩn bị đưa các nạn nhân về quê.

Bên trong căn nhà, người thân khóc nghẹn. Những tiếng gọi tên người đã khuất khiến không khí càng thêm nặng nề. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, quan tài 3 nạn nhân được gia đình đưa ra xe, bắt đầu hành trình về Nghệ An.

Đứng bên ngoài căn nhà, bà Huỳnh Thị Minh (64 tuổi, xã Bình Minh) không giấu được sự xót xa. Bà cho biết nghe tin gia đình gặp nạn từ hôm trước nên hôm nay sắp xếp thời gian đến tiễn đưa các nạn nhân.

“Nhìn gia đình người ta gặp hoạn nạn như vậy tôi thấy buồn và xót xa quá. Tôi nghe thông tin từ hôm qua nên hôm nay sắp xếp chút thời gian qua đây, mong được tiễn các nạn nhân đoạn cuối”, bà Minh chia sẻ.

Cách đó không xa, chị Phạm Thị Mùi (ngụ xã Long Bình) cũng có mặt từ sáng sớm. Chị lặng lẽ đứng cùng người dân địa phương, chờ tiễn 3 nạn nhân về quê.

“Tôi thấy xót xa cho gia đình quá. Mong 3 nạn nhân sớm siêu thoát”, chị Mùi nói.

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Người dân địa phương đứng dọc con hẻm tiễn đưa các nạn nhân về quê.

Chiếc xe chở quan tài 3 mẹ con nạn nhân chậm rãi rời con hẻm, bắt đầu hành trình đưa họ trở về quê nhà Nghệ An. Phía sau, người thân và hàng xóm đứng nhìn theo trong nỗi xót xa.

Với gia đình, chuyến trở về lần này là hành trình không ai mong muốn. Quê nhà vốn là nơi để những người thân tìm về đoàn tụ, nay lại đón họ trong một hoàn cảnh đau lòng.

Tối 3/9, đại diện địa phương, ông Nguyễn Kim Phước - Bí thư Đảng ủy và ông Trần Đức Hòa - Chủ tịch UBND xã Bình Minh, cùng các đoàn thể cũng đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Địa phương hỗ trợ gia đình nạn nhân 40 triệu đồng, đồng thời cam kết hỗ trợ giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi theo nguyện vọng của gia đình.

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Chiếc xe chở 3 nạn nhân rời con hẻm, bắt đầu hành trình về Nghệ An.

Trước đó, rạng sáng 3/9, vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai khiến 3 người trong một gia đình tử vong, một người bị thương nặng.

Sau khi chia tay bạn gái, Nguyễn Đức Anh (SN 2005, trú phường Hố Nai) mang dao tìm đến nhà cô gái nhưng không vào được. Nghi phạm sau đó trèo qua mái nhà hàng xóm, đột nhập vào nhà anh N.V.Q. và tấn công các thành viên trong gia đình này, khiến 3 người tử vong, anh Q. bị thương nặng.

Khi Công an xã Bình Minh có mặt, Đức Anh mở cổng và bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ. Hiện nghi phạm đang được điều trị tại cơ sở y tế dưới sự giám sát nghiêm ngặt.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan.

Văn Quân - Nguyễn Tiến
#thảm án #Đồng Nai #tiễn đưa #gia đình #Nghệ An #bi kịch #tang lễ

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