UBND TPHCM muốn giữ nguyên 168 phường, xã, đặc khu

TPO - UBND TPHCM vừa có tờ trình đề xuất chủ trương giữ nguyên 168 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn; trước mắt chưa thực hiện các phương án sáp nhập, điều chỉnh liên quan phường Khánh Hội, phường Xóm Chiếu, xã Long Sơn và những địa phương giáp ranh.

Nội dung được nêu tại Tờ trình số 1168/TTr-UBND ngày 3/9 về kết quả thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy trong việc tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã.

Toàn cảnh TPHCM. Ảnh Quốc Hoàng.

Theo báo cáo, qua tổng hợp báo cáo tự rà soát của 168 phường, xã, đặc khu, có 165 địa phương đề xuất giữ nguyên hiện trạng. Ba địa phương đề xuất phương án sắp xếp gồm phường Khánh Hội, phường Xóm Chiếu và xã Long Sơn.

Theo UBND TPHCM, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động tại các phường, xã, đặc khu cơ bản ổn định, liên tục và thông suốt; chưa ghi nhận bất hợp lý đáng kể trong quá trình vận hành. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, thành phố đã phân cấp, ủy quyền khoảng 1.008 nhiệm vụ trên chín lĩnh vực thông qua 87 quyết định.

Đối với khu vực Quận 4 cũ, phường Xóm Chiếu đề xuất sáp nhập ba phường Khánh Hội, Vĩnh Hội và Xóm Chiếu thành một phường mới. Phường Khánh Hội cũng đưa ra phương án tương tự hoặc nhập ba phường này với một phường giáp ranh khác để mở rộng không gian phát triển.

Tuy nhiên, UBND TPHCM nhận định nếu nhập Khánh Hội, Vĩnh Hội và Xóm Chiếu, đơn vị mới có diện tích khoảng 4,18km², vẫn thấp hơn tiêu chuẩn 5,5km². Hồ sơ của Khánh Hội và Xóm Chiếu cũng chưa thể hiện việc lấy ý kiến, trao đổi với các địa phương giáp ranh theo yêu cầu.

Mặt khác, Khánh Hội và Xóm Chiếu được hình thành trước thời điểm Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 có hiệu lực nên hiện không thuộc trường hợp phải đánh giá lại tiêu chuẩn diện tích. Thành phố cho rằng việc nghiên cứu điều chỉnh địa giới khu vực này nên được tiến hành sau khi quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm được thông qua.

Đối với xã Long Sơn, địa phương từng nghiên cứu ba phương án, trong đó có đề xuất nhập với phường Tân Hải. Tuy nhiên, phường Tân Hải mong muốn tiếp tục giữ ổn định đơn vị hành chính hiện tại. UBND TPHCM đánh giá các bên chưa đạt được sự thống nhất, chưa có phương án hoàn chỉnh và chưa chứng minh được tính cấp thiết nên đề nghị trước mắt chưa điều chỉnh.

Việc giữ nguyên hiện trạng, theo UBND thành phố, còn nhằm tránh xáo trộn tổ chức bộ máy, dữ liệu hành chính và địa chỉ của người dân, doanh nghiệp; đồng thời không làm ảnh hưởng tiến độ quy hoạch, giải phóng mặt bằng, xây dựng metro, đường sắt và các dự án trọng điểm.

Trên cơ sở đó, UBND TPHCM trình Đảng ủy UBND thành phố báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét chủ trương giữ nguyên 168 đơn vị hành chính cấp xã. Giai đoạn 2026-2030, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, chuyển đổi số, cải cách hành chính và cơ cấu đội ngũ cán bộ theo khối lượng công việc thực tế.