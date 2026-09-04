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Lò gió nóng tại Formosa Hà Tĩnh gặp sự cố

Hoài Nam

TPO - Lò gió nóng số 3 thuộc lò cao số 1 của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh phát sinh sự cố về thiết bị. Vật liệu chịu lửa ở nhiệt độ cao bị bắn ra ngoài khiến khu vực cỏ gần đó xảy ra cháy.

Theo thông tin từ Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, vào lúc 8h16 ngày 4/9, lò gió nóng số 3 thuộc lò cao số 1, đóng tại phường Vũng Áng, phát sinh sự cố bất thường về thiết bị, kèm theo tia lửa.

Vật liệu chịu lửa ở nhiệt độ cao bị bắn ra ngoài khiến khu vực cỏ gần đó xảy ra cháy. Ngay sau khi phát hiện sự cố, Xưởng Lò cao của công ty đã chủ động dừng lò cao khẩn cấp và triển khai các phương án xử lý.

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Đám cháy đã được khống chế chỉ sau 30 phút.

Sau khi sự cố xảy ra, đội phòng cháy, chữa cháy của Formosa Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng huy động phương tiện, tổ chức khống chế đám cháy. Sau khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Theo Formosa Hà Tĩnh, sự cố không gây thiệt hại về người và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Công ty đang triển khai các biện pháp khắc phục sự cố tại lò gió nóng số 3, dự kiến hoàn thành trong vòng 48 giờ.

Hiện ngành chức năng đang xác minh nguyên nhân sự cố.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #không thiệt hại về người #Công ty Formosa Hà Tĩnh #lò gió nóng tại Formosa Hà Tĩnh

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