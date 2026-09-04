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Khánh Hòa:

Tin mới vụ 2 người chết do cháy nhà tại khu đô thị

Lữ Hồ

TPO - Cơ quan chức năng bước đầu nhận định, nguyên nhân vụ cháy 2 làm người tử vong tại ngôi nhà 4 tầng ở Khu đô thị An Bình Tân (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) có thể do chập điện.

Sáng 4/9, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, qua khám nghiệm hiện trường vụ hỏa hoạn làm 2 người tử vong trong căn nhà 4 tầng tại Khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang có thể do chập điện.

Theo đó, hỏa hoạn có thể bắt nguồn từ sự cố sạc điện thoại trên giường ngủ căn nhà, sau đó dẫn tới chập điện và phát sinh cháy. Nhưng vị lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh, đây mới chỉ là nhận định bước đầu. Hiện các đơn vị chuyên môn đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xác định nguyên nhân chính xác.

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Khói bốc lên nghi ngút tại căn nhà 4 tầng bị cháy ở Khu đô thị An Bình Tân. Ảnh: MXH.

Như Tiền Phong đã thông tin, trưa 2/9, bên trong căn nhà 4 tầng ở Khu đô thị An Bình Tân bốc cháy. Thời điểm này, bên trong nhà có 6 người và 4 người ở tầng một thoát được ra ngoài. Còn còn bà L.N.H.C. (42 tuổi) đang chăm sóc mẹ chồng là bà L.T.K. (74 tuổi) bị mắc kẹt trong tầng hai.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời có mặt tại hiện trường, khống chế đám cháy, đưa hai nạn nhân ra ngoài và chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, khi nhập viện bà K. ở trong tình trạng hôn mê, nghi ngạt khí CO và ngừng tim. Trong khi đó, bà C. bị hôn mê, bỏng nặng và nghi ngạt khí. Sau hơn 20 phút hồi sức, cả hai có tim đập trở lại nhưng diễn biến xấu đi nên sau đó gia đình xin đưa về lo hậu sự. Đến ngày hôm qua (3/9), cả hai đã tử vong tại nhà.

Lữ Hồ
#cháy nhà #Khánh Hòa #chập điện #cứu hộ #tử vong #cảnh sát PCCC #khu đô thị An Bình Tân

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