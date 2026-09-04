Bộ Công an: Nhiều vụ cháy khi nhận được tin báo, đám cháy đã lan rộng

TPO - Nhiều vụ cháy xảy ra ban đêm chỉ được phát hiện khi đám cháy đã lan rộng. Bộ Công an cho biết, thiết bị truyền tin báo cháy từ xa được thí điểm tại Bắc Ninh cho thấy hiệu quả, có thể truyền tín hiệu cảnh báo về trung tâm chỉ trong vài giây.

Quy định rõ cơ chế hậu kiểm

Sáng 4/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Tại phiên họp, Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, dự thảo luật chuyển từ cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm, qua đó giảm thời gian và chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước đối với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: QH

Bên cạnh đó, dự thảo lần này đề xuất bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, thay bằng việc thực hiện hậu kiểm kết hợp kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình.

Thẩm tra dự án luật, Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị bổ sung quy định rõ trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị độc lập nhằm hạn chế nguy cơ mất an toàn.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị quy định rõ cơ chế hậu kiểm, chia sẻ dữ liệu điện tử và quản lý dựa trên mức độ rủi ro, nhằm bảo đảm việc cắt giảm thủ tục hành chính không làm giảm hiệu lực quản lý nhà nước, đồng thời tạo cơ sở cho công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm sau khi công trình được đưa vào khai thác, sử dụng.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị cơ quan soạn thảo rà soát, làm rõ cơ chế thẩm định, nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy theo hướng phân định rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành và trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình.

Ông lưu ý, không thể vì mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính mà làm suy giảm hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị bổ sung quy định chặt chẽ về trách nhiệm pháp lý của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và tiêu chuẩn năng lực của các đơn vị tư vấn nghiệm thu độc lập.

“Công tác phòng cháy, chữa cháy liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của nhân dân, nếu quản lý lỏng lẻo, khi xảy ra cháy, nổ sẽ gây thiệt hại vô cùng nghiêm trọng”, ông Diên lưu ý.

Truyền tin báo cháy từ xa về trung tâm chỉ trong vài giây

Từ thực tế khảo sát tại địa phương, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, ông nhận được nhiều phản ánh liên quan đến quy định bắt buộc lắp đặt hệ thống truyền tin báo cháy tự động, trang bị trang phục chữa cháy chuyên dụng và các quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy áp dụng đối với nhà xưởng, cơ sở chế biến nông sản.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Ảnh: QH

Theo ông, thực tế cho thấy hiệu quả của một số quy định này chưa cao, trong khi lại làm phát sinh chi phí tuân thủ rất lớn cho xã hội. Vì vậy, ông đề nghị cần rà soát kỹ các nội dung này.

Giải trình, làm rõ thêm các ý kiến, Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết, trên thực tế, nhiều vụ cháy xảy ra vào ban đêm không được phát hiện kịp thời nên khi nhận được tin báo, đám cháy đã lan rộng.

Qua thực tiễn và từ bài học kinh nghiệm của các nước cho thấy, các công trình đều có hệ thống truyền tin báo cháy từ xa. Việc lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy đã được thí điểm tại Bắc Ninh và cho thấy hiệu quả. Khi xảy ra cháy hoặc phát hiện dấu hiệu cháy, hệ thống cảnh báo ngay lập tức truyền tín hiệu về trung tâm chỉ trong vài giây.

Khẳng định chi phí lắp đặt không lớn, tuy nhiên, tiếp thu ý kiến đại biểu, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá lại khoản kinh phí này.