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Hải Phòng cấm đoạn phố Cầu Đất để gỡ bom

Nguyễn Hoàn

TPO - Sáng 4/9, phường Lê Chân (TP Hải Phòng) tổ chức lực lượng cấm một đoạn phố Cầu Đất để phối hợp với lực lượng chức năng thu hồi, vận chuyển, tiêu hủy quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Sáng 4/9, UBND phường Lê Chân (TP Hải Phòng) đã tổ chức phân luồng, tạm thời cấm đường phố Cầu Đất để phục vụ công tác thu hồi, vận chuyển và tiêu hủy quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Cầu Đất là khu phố trung tâm, sầm uất, có nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý, tiệm bánh, khách sạn có tiếng tại Hải Phòng. Tuyến phố này luôn có lượng lớn phương tiện di chuyển hằng ngày.

Phường Lê Chân yêu cầu, trong khoảng thời gian từ 6h-11h, người dân tuyệt đối không lưu thông trên đường Cầu Đất, đoạn từ ngã tư Hai Bà Trưng đến ngã tư Nguyễn Đức Cảnh.

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Lực lượng chức năng dựng rào, cấm phương tiện di chuyển qua một đoạn phố Cầu Đất (Hải Phòng) sáng 4/9.

Công an phường chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông tại các tuyến, nút giao thông có liên quan đến khu vực thực hiện nhiệm vụ. Bố trí lực lượng tại các vị trí trọng điểm, chủ động phân luồng từ xa, hướng dẫn người dân và phương tiện không vào khu vực được xác định là khu vực nguy hiểm.

Phường Lê Chân cũng đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông bố trí lực lượng, phối hợp điều tiết, tổ chức phân luồng giao thông tại các tuyến, nút giao thông có liên quan.

Nguyễn Hoàn
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