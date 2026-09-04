Công an ngăn chặn 4 thiếu nữ ở Tuyên Quang tự ý bỏ nhà đi làm thuê ở Hà Nội

TPO - Bốn thiếu nữ sinh năm 2012 ở Tuyên Quang được phát hiện đang đi xe khách từ xã Hoàng Su Phì hướng ra xã Nậm Dịch, với ý định đến Hà Nội làm thuê nhưng chưa thông báo cho gia đình.

Ngày 4/9, Công an xã Nậm Dịch, tỉnh Tuyên Quang cho biết, Công an xã vừa phát hiện, ngăn chặn 4 thiếu nữ (14 tuổi) bắt xe khách đi Hà Nội làm thuê, nghi bị dụ dỗ qua mạng xã hội.

Cụ thể, khoảng 20h05 ngày 3/9, Công an xã Nậm Dịch nhận tin báo từ Công an xã Nấm Dẩn về việc 4 em đang đi trên xe khách Thắng Linh từ xã Hoàng Su Phì hướng ra xã Nậm Dịch, có ý định đi làm thuê tại Hà Nội nhưng chưa thông báo cho gia đình.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nậm Dịch liên hệ với nhà xe Thắng Linh để xác minh, nắm tình hình. Đến khoảng 20h40 cùng ngày, lực lượng Công an đã đón được 4 người.

Công an xã Nậm Dịch bàn giao các em về cho gia đình. Ảnh Công an xã Nậm Dịch.

Qua xác minh, 4 em gồm: C.T.H. (SN 2012, trú xã Trung Thịnh); C.T.C., T.T.H. và L.T.B.H. (cùng SN 2012, trú xã Nấm Dẩn), tỉnh Tuyên Quang.

Công an xã Nậm Dịch phối hợp với Công an xã Nấm Dẩn xác minh thông tin, liên hệ với gia đình và đưa các cháu trở về nhà an toàn.

Công an xã Nậm Dịch khuyến cáo các bậc phụ huynh thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của con em; tăng cường quản lý, giáo dục, không để trẻ tự ý rời khỏi nhà, đi làm thuê hoặc đi theo người khác khi chưa có sự đồng ý của gia đình.

Khi phát hiện trẻ em bỏ nhà đi, mất liên lạc hoặc có nguy cơ bị dụ dỗ, lôi kéo đi làm thuê, gia đình cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương để được hỗ trợ, xác minh và bảo vệ kịp thời.