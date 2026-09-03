Hơn 30 năm sống trên đất được cấp, 13 hộ dân ở Tuyên Quang vẫn mòn mỏi chờ 'sổ đỏ'

TPO - Hơn 30 năm sinh sống ổn định trên những lô đất được đơn vị bố trí làm nhà ở, không phát sinh tranh chấp, nay khu vực này được xác định phù hợp quy hoạch đất ở, nhưng 13 hộ dân tại thôn Phúc Sơn, xã Minh Quang, tỉnh Tuyên Quang vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Đất ở trước năm 1993

Ông Ma Văn Khỏe, một trong 13 hộ dân ở thôn Phúc Sơn cho biết, từ năm 1979 đến khoảng năm 2000, ông là công nhân Xí nghiệp mỏ Mangan MEMICO. Theo ông Khỏe, trước năm 1993, đơn vị đã bố trí cho nhiều hộ cán bộ, công nhân, mỗi hộ một lô đất rộng khoảng 15 m, dài hơn 30 m để làm nhà ở. Sau khi được bố trí đất, các gia đình xây dựng nhà cửa, sinh sống ổn định cho đến nay. “Gia đình tôi ở đây hơn 30 năm, từ khi được mỏ bố trí đất đến nay không có tranh chấp với ai”, ông Khỏe nói.

Ông Ma Văn Khỏe (áo kẻ caro ngoài cùng bên trái) cùng các hộ dân chưa được cấp GCNQSDĐ.

Năm 2013, UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 478/QĐ-UBND thu hồi 14.805 m² đất khu vực mỏ Mangan và giao UBND xã Phúc Sơn (nay là xã Minh Quang) quản lý. Ba năm sau, thực hiện hướng dẫn của chính quyền địa phương, các hộ dân hoàn thiện hồ sơ, kê khai đăng ký để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo ông Khỏe, thời điểm đó có khoảng 15-16 hộ chưa được cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, đến nay, sau gần 10 năm kể từ khi người dân hoàn thiện hồ sơ và hơn 12 năm kể từ khi khu đất được Nhà nước thu hồi, giao địa phương quản lý, vẫn còn 13 hộ chưa được cấp giấy chứng nhận và chưa nhận được phương án giải quyết cụ thể.

Việc thiếu giấy chứng nhận ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của các gia đình. “Nhà xuống cấp nhưng muốn xây dựng kiên cố cũng rất e ngại vì chưa có giấy chứng nhận. Chúng tôi cũng không thể thế chấp vay vốn ngân hàng để đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình”, ông Khỏe chia sẻ.

Anh Nguyễn Đức Cường, một hộ dân khác mong muốn vụ việc được giải quyết rõ ràng, đúng quy định. “Khi được cấp giấy chứng nhận, chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, lệ phí theo quy định. Người dân chỉ mong vụ việc sớm được tháo gỡ”, anh Cường nói.

Lãnh đạo xã Minh Quang nói gì?

Liên quan tới sự việc này, ngày 24/8, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, ông Lê Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Quang cho biết, địa phương đã nhận được hướng dẫn của Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang liên quan đến đề nghị của 13 hộ dân. Theo ông Dương, UBND xã đã giao phòng chuyên môn tổ chức đo đạc, khảo sát lại hiện trạng và hoàn thiện các thủ tục pháp lý để thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

“Hiện chúng tôi đã giao cho phòng chuyên môn triển khai đo đạc lại và thực hiện các bước để cấp GCNQSDĐ cho người dân, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Về lộ trình, chúng tôi cố gắng trong năm nay hoàn thiện việc này”, ông Dương cho biết. Phó Chủ tịch UBND xã Minh Quang cũng cho hay, địa phương còn phải chờ quy hoạch được duyệt để làm cơ sở để giải quyết. “Trong thời gian tới, UBND xã rất mong người dân phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ để cán bộ triển khai được nhanh chóng, kịp thời”, ông Dương nói.

Vị trí nhà người dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sự việc của 13 hộ dân tại khu vực mỏ Mangan không phải mới được đặt ra. Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XIX vào tháng 12/2024 đã đề cập đến những tồn tại trong quản lý đất đai tại khu vực này. Theo kết quả giám sát, những tồn tại liên quan đến khu vực mỏ Mangan đã kéo dài nhiều năm. Đoàn giám sát đánh giá nguyên nhân chủ yếu là việc thực hiện trách nhiệm theo chỉ đạo của UBND tỉnh đối với cơ quan chuyên môn chưa đầy đủ.

Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương khẩn trương giải quyết dứt điểm những tồn tại trong quản lý đất đai tại khu vực mỏ Mangan, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định.