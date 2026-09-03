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Thái Nguyên: Xây nhà không đúng quy hoạch, nhiều trường hợp bị buộc tháo dỡ

Thanh Hiếu

TPO - Một phường ở Thái Nguyên đã ban hành quyết định xử phạt đối với những trường hợp xây dựng nhà riêng lẻ không đúng quy hoạch, đồng thời buộc tháo dỡ công trình vi phạm.

UBND phường Vạn Xuân (Thái Nguyên) cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt hàng loạt trường hợp xây dựng nhà riêng lẻ không đúng quy hoạch được duyệt.

Theo đó, Chủ tịch UBND phường Vạn Xuân quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 2000, trú tại TDP 2, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên) số tiền 45 triệu đồng về hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt; đồng thời, yêu cầu ông Tuấn tự phá dỡ công trình xây dựng vi phạm.

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Lực lượng chức năng phường Vạn Xuân xử lý các trường hợp vi phạm

Ngoài trường hợp trên, Chủ tịch UBND phường Vạn Xuân cũng ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính do xây dựng nhà ở riêng lẻ không đúng quy hoạch đối với các ông, bà: Hoàng Như Tiến (SN 1998, trú tại TDP Đại Thành, phường Phổ Yên); Trần Mạnh Hưng (SN 1995, nơi ở TDP Tứ Thịnh, phường Trung Thành); Trần Thị Kim Tuyến (SN 1984, nơi ở TDP Tứ Thịnh, phường Trung Thành) và ông Hoàng Văn Sắc (trú tại TDP Thông Hạc, phường Vạn Xuân) với mức phạt 45 triệu đồng/trường hợp.

UBND phường Vạn Xuân cũng yêu cầu các trường hợp trên tự phá dỡ công trình xây dựng vi phạm.

Đại diện UBND phường Vạn Xuân cho biết, để giải quyết điểm nghẽn trật tự đô thị thời gian qua, các lực lượng chức năng của phường thường xuyên kiểm tra, rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Chính quyền địa phương cũng tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật.

Thanh Hiếu
#Phường Vạn Xuân #Đô thị #Quy hoạch #Thái Nguyên #Xây nhà #Phạt hành chính #Vi phạm xây dựng #Tháo dỡ #Phá dỡ

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