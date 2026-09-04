Khai giảng giữa bệnh viện, gieo hy vọng cho bệnh nhi ung thư

TPO - Không diễn ra dưới sân trường, lễ khai giảng năm học mới của những học sinh đặc biệt được tổ chức ngay tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, nơi các em vừa điều trị bệnh vừa tiếp tục hành trình học tập.

Ngày 4/9, tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với bệnh viện và các đơn vị đồng hành tổ chức lễ khai giảng Lớp học Hoa Hướng Dương dành cho bệnh nhi ung thư.

Các em học sinh Lớp học Hoa Hướng Dương trong buổi khai giảng năm học mới tại cơ sở 2 Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đại diện các sở, ngành, cơ sở y tế, đơn vị giáo dục cùng phụ huynh và các bệnh nhi.

Lớp học Hoa Hướng Dương được thành lập từ ngày 15/9/2009. Qua nhiều năm duy trì, lớp giúp các bệnh nhi phải điều trị dài ngày tiếp tục học tập, hạn chế gián đoạn kiến thức và duy trì sự kết nối với cuộc sống bên ngoài bệnh viện.

Phát biểu tại lễ khai giảng, GS.TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, cho biết dù phải trải qua những đợt điều trị kéo dài, các bệnh nhi vẫn giữ được sự hồn nhiên, niềm ham học và tin tưởng vào tương lai.

“Bệnh viện không chỉ là nơi chữa lành bệnh tật mà còn luôn là ngôi nhà thứ hai bảo vệ tâm hồn cho các con”, GS- BS Bảo Tuấn chia sẻ.

Cũng trong dịp này, Phòng Tư vấn tâm lý lâm sàng và Đọc sách dành cho bệnh nhi chính thức được đưa vào sử dụng. Công trình do Bệnh viện Ung Bướu TPHCM phối hợp với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cải tạo; nhà trường tài trợ toàn bộ kinh phí.

Không gian mới được thiết kế theo hướng thân thiện, an toàn và phù hợp với trẻ em. Các hạng mục gồm bàn ghế học tập, tủ sách, nội thất dành cho trẻ, tranh trang trí, màn hình và thiết bị âm thanh phục vụ việc học cũng như sinh hoạt tập thể.

Bên cạnh khu vực đọc sách và vui chơi, công trình còn có không gian tham vấn tâm lý bảo đảm sự riêng tư, yên tĩnh để bệnh nhi và thân nhân trò chuyện, chia sẻ với chuyên viên. Đây được xem là sự hỗ trợ cần thiết đối với những trẻ phải lưu viện dài ngày, khi việc học tập, sinh hoạt và tương tác xã hội thường xuyên bị gián đoạn.

Các em học sinh thích thú trải nghiệm khu vực đọc sách khai trường ngay tại bệnh viện.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho rằng đối với trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, điều trị thể chất cần đi cùng chăm sóc tinh thần và hỗ trợ học tập.

“Một phòng đọc sách có thể không thay đổi được một lớp học đầy đủ, nhưng có thể mở ra cho các em một thế giới rộng lớn hơn trong căn phòng điều trị”, bà Hạnh nói.

Lễ khai giảng đặc biệt không chỉ đánh dấu thời điểm bắt đầu năm học mới mà còn gửi đi thông điệp: hành trình học tập của trẻ em không nên bị dừng lại bởi những ngày tháng điều trị trong bệnh viện.