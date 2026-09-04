Mái trường mới giữa biên cương Lâm Đồng trước ngày khai giảng

Theo kế hoạch, sáng 5/9, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026 - 2027. Trường sẽ kết nối với chương trình lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên cả nước.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An nhìn từ trên cao.

Ông Nguyễn Kiến Huyên - Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An, cho biết: Đến nay, ngôi trường mới đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027.

"Trường mới khang trang, học sinh được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước nên các em và phụ huynh rất phấn khởi. Hiện nhà trường đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng, chuẩn bị cho lễ khai giảng cho ngày mai (5/9)", ông Huyên nói.

Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An được khởi công ngày 9/11/2025, có diện tích khoảng 5ha với tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An dự kiến có khoảng 870 học sinh với 30 lớp.

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Bà Lê Thị Bích Liên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng thăm hỏi, động viên học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An trước ngày tựu trường.