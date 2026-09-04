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Mái trường mới giữa biên cương Lâm Đồng trước ngày khai giảng

Thái Lâm

TPO - Những ngày đầu tháng 9, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An, tỉnh Lâm Đồng rộn ràng đón học sinh tựu trường.

Theo kế hoạch, sáng 5/9, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An, tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026 - 2027. Trường sẽ kết nối với chương trình lễ khai giảng và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên cả nước.

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Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An nhìn từ trên cao.

Ông Nguyễn Kiến Huyên - Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An, cho biết: Đến nay, ngôi trường mới đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027.

"Trường mới khang trang, học sinh được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước nên các em và phụ huynh rất phấn khởi. Hiện nhà trường đang khẩn trương hoàn thiện những phần việc cuối cùng, chuẩn bị cho lễ khai giảng cho ngày mai (5/9)", ông Huyên nói.

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Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An được khởi công ngày 9/11/2025, có diện tích khoảng 5ha với tổng mức đầu tư hơn 225 tỷ đồng.
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Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An dự kiến có khoảng 870 học sinh với 30 lớp.
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Hơn một nửa học sinh là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là con em đồng bào M’nông trên địa bàn xã Thuận An.
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Phòng học rộng rãi, khuôn viên xanh - sạch - đẹp cùng hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ đã sẵn sàng đón học sinh vùng biên bước vào năm học mới
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Khu nhà đa năng, sân bóng được đầu tư đồng bộ, phục vụ học tập, rèn luyện thể chất và các hoạt động ngoại khóa của học sinh.
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Bà Lê Thị Bích Liên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng thăm hỏi, động viên học sinh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Thuận An trước ngày tựu trường.
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Việc đưa công trình vào sử dụng được kỳ vọng tạo môi trường học tập, ăn ở khang trang cho học sinh vùng biên, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và xây dựng nguồn nhân lực tại địa bàn biên giới Lâm Đồng.
Thái Lâm
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