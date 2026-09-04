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Giáo dục

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Cà Mau giảm 634 hiệu trưởng, hiệu phó sau sáp nhập trường công

Tân Lộc

TPO - Sau sắp xếp trường công lập, tỉnh Cà Mau giảm 387 đầu mối và giảm 634 hiệu trưởng, hiệu phó. Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu ngành giáo dục của tỉnh quán triệt tinh thần không chạy theo thành tích, không lấy điểm số hay thứ hạng làm mục tiêu cuối cùng, phải hướng tới mục tiêu hình thành những con người có đạo đức, năng lực.

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Cà Mau, diễn ra sáng 4/9. Theo đó, sau sắp xếp, toàn tỉnh Cà Mau còn 359 trường công lập, giảm 387 trường (giảm gần 52%). Đặc biệt, có 19/64 xã, phường sắp xếp mỗi cấp học chỉ còn một trường.

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Quang cảnh hội nghị.

Sau sắp xếp, cấp mầm non tại tỉnh Cà Mau còn 94 trường công, giảm 102 trường, trong đó trường quy mô lớn nhất có tới 7 phân hiệu. Bậc tiểu học giảm còn 110 trường (giảm 197 trường), trong đó trường quy mô lớn nhất 10 phân hiệu.

Ở cấp trung học cơ sở (gồm cả trường liên cấp tiểu học - trung học cơ sở) giảm còn 104 trường (giảm 70 trường), trường có quy mô lớn nhất có 4 phân hiệu.

Khối trung học phổ thông (gồm cả trường liên cấp THCS - THPT) giảm còn 43 trường (giảm 6 trường), mỗi trường có từ 1 - 2 phân hiệu.

Ngoài ra, sau sắp xếp, toàn tỉnh Cà Mau chỉ còn một trung tâm giáo dục thường xuyên, 4 trường chuyên biệt và 2 trường cao đẳng công lập.

Riêng cấp đại học tiếp tục giữ nguyên Trường Đại học Bạc Liêu.

Về sắp xếp nhân sự, sau sắp xếp, tổng số cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại các trường công còn 24.197 người, giảm 158 người. Trong đó, còn lại 1.005 hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, giảm 634 người giữ chức hiệu trưởng, phó hiệu trưởng so với trước khi sắp xếp.

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Ông Nguyễn Hồ Hải – Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ông Nguyễn Hồ Hải – Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý các trường phải thay đổi vị trí công tác, không còn giữ chức vụ quản lý sau quá trình sắp xếp. Những người đã đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Ông Hải yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện đội ngũ và sớm khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Không để tình trạng thiếu giáo viên ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, không để xảy ra tình trạng nơi thừa nơi thiếu giáo viên.

Theo ông Hải, quá trình sắp xếp trường công mới bước đầu, sau đây phải tạo ra những kết quả cụ thể, thực chất, bảo đảm mục tiêu đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên. Cùng đó phải tập trung để chất lượng giáo dục phải tốt hơn, điều kiện học tập thuận lợi hơn, giáo viên có thời gian nghiên cứu chuyên môn, phát huy năng lực giảng dạy.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng đặt ra yêu cầu ngành giáo dục của tỉnh phải chuyển mạnh từ quản lý trường học sang quản trị nhà trường, tạo sự chuyển biến thực chất trong đội ngũ cán bộ quản lý. Theo đó, hiệu trưởng là người đứng đầu, chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục.

Ông Hải cũng quán triệt lại tinh thần chỉ đạo của Trung ương về việc không chạy theo thành tích, không lấy điểm số hay thứ hạng làm mục tiêu cuối cùng. Phải hướng tới mục tiêu hình thành những con người có đạo đức, năng lực, sức khỏe, tư duy độc lập, sáng tạo và khả năng thích ứng. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng AI trong trường học.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũng yêu cầu các cấp ngành không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ học vì hoàn cảnh kinh tế, khoảng cách địa lý hoặc thiếu các điều kiện thiết yếu.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng quyết định tặng bằng khen cho 10 tập thể, 24 cá nhân xuất sắc trong thực hiện sắp xếp trường công trên địa bàn tỉnh.

Tân Lộc
#giáo dục #Cà Mau #sắp xếp #cơ sở giáo dục #hiệu trưởng #tổ chức giáo dục #cán bộ quản lý

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