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Giáo dục

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ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển bổ sung 680 chỉ tiêu đại học chính quy năm 2026

Đỗ Hợp

TPO - Theo nhà trường, đợt tuyển sinh bổ sung được thực hiện theo hai phương thức: xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT (HSA) do ĐHQGHN tổ chức.

Trường Quốc tế tuyển bổ sung 420 chỉ tiêu cho 8 ngành, chương trình đào tạo:

Mã xét tuyển
Ngành/chương trình đào tạo
Chỉ tiêu
QHQ02
Kế toán, Phân tích và Kiểm toán
70
QHQ03
Hệ thống thông tin quản lý
40
QHQ04
Tin học và Kỹ thuật máy tính
65
QHQ05
Phân tích dữ liệu kinh doanh
40
QHQ06
Marketing (chương trình song bằng)
50
QHQ07
Quản lý (chương trình song bằng)
35
QHQ08
Tự động hóa và Tin học (Kỹ sư)
50
QHQ10
Công nghệ thông tin ứng dụng
70

Trường Quản trị và Kinh doanh tuyển bổ sung 260 chỉ tiêu cho 6 chương trình đào tạo:

Mã xét tuyển
Ngành/chương trình đào tạo
Chỉ tiêu
BNS
Khoa học quản lý - Chương trình Quản trị An ninh phi truyền thống
82
MAS
Khoa học quản lý - Chương trình Quản trị và An ninh
89
MET
Khoa học quản lý - Chương trình Quản trị doanh nghiệp và công nghệ
10
HAS
Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị dịch vụ khách hàng và chăm sóc sức khỏe
63
MAC
Quản trị kinh doanh - Chương trình Marketing và Truyền thông
4
HAT
Quản trị kinh doanh - Chương trình Quản trị nhân lực và nhân tài
12

Đối với tất cả các ngành/chương trình đào tạo của Trường Quốc tế và Trường Quản trị và Kinh doanh, ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển là 21,0 điểm (theo thang điểm 30).

Đối với phương thức xét kết quả kỳ thi HSA, ngưỡng nhận hồ sơ là 73/150 điểm đối với tất cả các ngành, chương trình, không phân biệt Q.

Mức điểm nhận hồ sơ theo thang điểm 30 đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực nếu có; chưa bao gồm điểm cộng, điểm thưởng và điểm khuyến khích.

Điều kiện dự tuyển

Thí sinh đăng ký xét tuyển phải tốt nghiệp THPT hoặc có trình độ tương đương; có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026 hoặc kết quả thi HSA còn thời hạn trong vòng 2 năm tính từ ngày thi đến ngày nộp hồ sơ.

Thí sinh chưa trúng tuyển hoặc đã trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học tại bất kỳ cơ sở đào tạo nào trên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp đã xác nhận nhập học, thí sinh phải được cơ sở đào tạo cho phép rút hồ sơ theo quy định.

Ngoài các điều kiện chung, thí sinh cần đáp ứng yêu cầu riêng của từng đơn vị đào tạo.

Tại Trường Quốc tế, thí sinh phải đáp ứng một trong các điều kiện về năng lực tiếng Anh theo quy định, như điểm thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh, kết quả học tập môn Tiếng Anh trong ba năm THPT, điểm thành phần tiếng Anh trong kỳ thi HSA hoặc chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Thí sinh sử dụng tổ hợp D01 để xét tuyển vào các ngành mã QHQ04, QHQ08 và QHQ10 phải có điểm thi tốt nghiệp THPT môn Toán từ 6,0 điểm trở lên.

Tại Trường Quản trị và Kinh doanh, thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 môn Tiếng Anh từ 5,0 điểm trở lên hoặc có chứng chỉ IELTS từ 4.5 trở lên hay tương đương, còn thời hạn 2 năm tính đến ngày nộp hồ sơ.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 nguyện vọng bổ sung tại mỗi đơn vị đào tạo và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Việc xét tuyển được thực hiện từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu của từng ngành, chương trình.

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 11/9/2026.

Đỗ Hợp
#ĐH Quốc gia Hà Nội #tuyển sinh 2026 #chỉ tiêu tuyển sinh #thi tốt nghiệp THPT #thi năng lực HSA #đào tạo đại học #nguyện vọng

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