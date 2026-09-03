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Giáo dục

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Bắc Ninh có thêm trường quốc tế 157 tỷ đồng

Dương Triều Dương Triều

TPO - Sau hơn 6 tháng thi công, Trường Tiểu học và THCS Quốc tế Edison Hanaka với tổng vốn đầu tư khoảng 157 tỷ đồng đã chính thức khánh thành tối 3/9 tại Đồng Nguyên, Từ Sơn (Bắc Ninh).

Lễ khánh thành Trường Tiểu học và THCS Quốc tế Edison Hanaka diễn ra tối 3/9 tại khu vực Đồng Nguyên, Từ Sơn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Mẫn Ngọc Anh - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hanaka cho biết, việc xây dựng trường nhằm tạo thêm điều kiện để học sinh tại địa phương tiếp cận môi trường giáo dục và các lĩnh vực công nghệ mới, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghiệp bán dẫn.

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Khánh thành trường 157 tỷ đồng tại Bắc Ninh.

Trường nằm tại Đồng Nguyên, vùng đất gắn với quê hương của nhiều nhà lãnh đạo cách mạng như cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ, nhà lãnh đạo Ngô Gia Tự và cố Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo.

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Các đại biểu tham quan cơ sở vật chất nhà trường.

"Từ Sơn - Đồng Nguyên vốn là mảnh đất của học tập, trí tuệ từ những làng nghề truyền thống và tinh thần đoàn kết yêu quê hương", ông Mẫn Ngọc Anh nói.

Công trình hoàn thành sau 6 tháng

Theo thông tin tại buổi lễ, dự án được triển khai và hoàn thành trong khoảng 6 tháng. Tổng mức đầu tư khoảng 157 tỷ đồng.

Việc đưa trường vào hoạt động bổ sung thêm một cơ sở giáo dục tại khu vực Đồng Nguyên, trong bối cảnh Từ Sơn đang phát triển mạnh về đô thị và công nghiệp.

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Cơ sở vật chất Trường Tiểu học và THCS Quốc tế Edison Hanaka.

Tại buổi lễ, ông Mẫn Ngọc Anh nhấn mạnh việc đầu tư cho giáo dục cần gắn với yêu cầu về kiến thức và kỹ năng của thế hệ trẻ trong giai đoạn mới, trong đó có khả năng tiếp cận công nghệ.

"Đây là nền tảng để thế hệ trẻ trở thành những chủ nhân tương lai, nhân tài đất nước, gánh vác sứ mệnh xây dựng quê hương ngày càng phồn vinh", ông nói.

Edison Hanaka là trường Tiểu học và THCS, hướng tới đối tượng học sinh ở hai cấp học này. Việc khánh thành và đưa trường vào hoạt động đánh dấu việc hoàn thành một dự án giáo dục được triển khai trong thời gian tương đối ngắn tại Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh).

Dương Triều Dương Triều
#giáo dục #Bắc Ninh #trường học #Edison Hanaka #đầu tư #đào tạo

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