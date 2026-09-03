Gần 2.000 học sinh Quảng Ninh đến trường bằng xe buýt miễn phí

TPO - Việc đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện miễn phí cho học sinh không chỉ giúp giảm ùn tắc giao thông đô thị mà còn là minh chứng cho sự chăm lo thiết thực của thành phố Quảng Ninh đối với thế hệ tương lai.
Học sinh đã đăng ký sẽ được cấp thẻ xe buýt có gắn chip ghi nhận thông tin cá nhân của học sinh như họ tên, trường, mã số.... Khi lên xe nhân viên sử dụng thiết bị thông minh quét thẻ sau đó hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn về điện thoại của cha mẹ thông báo học sinh đã lên xe buýt để đến trường.
Ngoài ra, tất cả xe phục vụ đưa đón học sinh đều trang bị nhiều hệ thống an toàn như cửa thoát hiểm, cứu hỏa, thiết bị sơ cứu y tế, hệ thống camera giám sát... Đặc biệt ở cuối xe bố trí nút bấm xác nhận. Nhân viên trước khi khóa cửa xe bắt buộc phải xuống cuối xe kiểm tra và đảm bảo không còn học sinh trên xe và bấm nút để tắt cảnh báo