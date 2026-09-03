Gần 2.000 học sinh Quảng Ninh đến trường bằng xe buýt miễn phí

TPO - Việc đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện miễn phí cho học sinh không chỉ giúp giảm ùn tắc giao thông đô thị mà còn là minh chứng cho sự chăm lo thiết thực của thành phố Quảng Ninh đối với thế hệ tương lai.