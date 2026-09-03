Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Gần 2.000 học sinh Quảng Ninh đến trường bằng xe buýt miễn phí

Quốc Nam

TPO - Việc đưa vào hoạt động tuyến xe buýt điện miễn phí cho học sinh không chỉ giúp giảm ùn tắc giao thông đô thị mà còn là minh chứng cho sự chăm lo thiết thực của thành phố Quảng Ninh đối với thế hệ tương lai.

tp-quocnam-z62-4762.jpg
Ngày 3/9, Thành phố Quảng Ninh cùng Công ty TNHH dịch vụ vận tải sinh thái Vinbus tổ chức khai trương tuyến xe buýt đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu. Tham dự lễ khai trương có ông Quản Minh Cường - Bí thư Thành ủy, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND TP, đại diện Sở Xây dựng, Sở Giáo dục & Đào tạo cùng đại diện giáo viên, học sinh các trường nơi tuyến buýt đi qua.
tp-bqn.jpg
Trong ngày đầu khai trương, đích thân Chủ tịch UBND TP - Bùi Văn Khắng đi trải nghiệm cùng các học sinh. Theo ông Khắng, việc triển khai các tuyến xe buýt đưa đón học sinh nhằm hiện thực hóa khát vọng của hệ thống chính trị thành phố là xây dựng thành phố phát triển nhanh và bền vững và người dân được thụ hưởng thành quả phát triển.
tp-quocnam-z62-4558.jpg
Việc đưa xe buýt miễn phí đưa đón học sinh vào hoạt động nhằm góp phần giảm áp lực đưa đón học sinh, chia sẻ thời gian, công sức và tạo sự yên tâm cho các bậc phụ huynh. Giảm phương tiện cá nhân, giảm áp lực giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, từng bước hình thành nếp sống và văn hóa giao thông đô thị văn minh. Đặc biệt, thông qua đề án thể hiện sự tiên phong, đi đầu của thành phố trong thử nghiệm, tổng kết, đánh giá, nhân rộng, làm tiền đề cho mô hình mới.
tp-quocnam-z62-4594.jpg
Theo đại diện Vinbus, có 50 xe buýt được đưa vào phục vụ. Đã có gần 2.000 học sinh tại 22 cơ sở giáo dục trên địa bàn 3 phường đăng ký sử dụng dịch vụ xe bus điện miễn phí 100% theo chương trình đưa đón của Thành phố đã được HĐND TP Quảng Ninh (trước là tỉnh Quảng Ninh) khóa XV thông qua ngày 25/8/2026, tại Kỳ họp thứ 7.
tp-quocnam-z62-4522.jpg
Tất cả đều được sử dụng xe điện thân thiện với môi trường, mỗi xe có sức chứa 30 người gồm 17 chỗ đứng, 11 chỗ ngồi và 1 vị trí dành riêng cho người sử dụng xe lăn, đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của học sinh.
tp-quocnam-z62-1779.jpg
Có tổng cộng 6 tuyến xe buýt đưa đón học sinh. Các tuyến sẽ hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu, một số tuyến có lịch chạy vào thứ Bảy theo thời gian biểu được công bố. Các điểm đón xe buýt được Sở xây dựng bố trí hợp lý trên các tuyến có biển nhận diện và lộ trình các tuyến, đặc biệt tại một số vị trí được lắp đặt nhà chờ để phục vụ cho học sinh.
tp-quocnam-z62-4419.jpg
tp-quocnam-z62-4588.jpg
tp-quocnam-z62-4457.jpg
tp-quocnam-z62-4518.jpg
Học sinh đã đăng ký sẽ được cấp thẻ xe buýt có gắn chip ghi nhận thông tin cá nhân của học sinh như họ tên, trường, mã số.... Khi lên xe nhân viên sử dụng thiết bị thông minh quét thẻ sau đó hệ thống sẽ tự động gửi tin nhắn về điện thoại của cha mẹ thông báo học sinh đã lên xe buýt để đến trường.
tp-quocnam-z62-4589.jpg
Trao đổi với PV Tiền Phong, một lái xe buýt cho biết, xe khi sạc đầy điện sẽ chạy được khoảng 400 km, mỗi xe chạy 4 lượt/ngày để đón trả học sinh tại các điểm trường theo lộ trình đã được Sở Xây dựng xây dựng và thẩm định tuyến.
tp-quocnam-z62-4447.jpg
tp-quocnam-z62-4418.jpg
tp-quocnam-z62-4411.jpg
tp-quocnam-z62-4395.jpg
Ngoài ra, tất cả xe phục vụ đưa đón học sinh đều trang bị nhiều hệ thống an toàn như cửa thoát hiểm, cứu hỏa, thiết bị sơ cứu y tế, hệ thống camera giám sát... Đặc biệt ở cuối xe bố trí nút bấm xác nhận. Nhân viên trước khi khóa cửa xe bắt buộc phải xuống cuối xe kiểm tra và đảm bảo không còn học sinh trên xe và bấm nút để tắt cảnh báo
tp-quocnam-z62-4821.jpg
Trên xe cũng áp dụng hệ thống thông minh như bản đồ lộ trình, hệ thống loa phát thanh thông báo các điểm đến, hệ thống liên lạc, wifi, hệ thống định vị GPS và thiết bị thông báo hành trình....
tp-quocnam-z62-4812.jpg
Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh cho biết thành phố dành gần 800 tỷ đồng mỗi năm học để triển khai 10 chính sách giáo dục đặc thù, hỗ trợ toàn diện cho hơn 539.000 lượt người học và nhà giáo. Tuyến xe buýt miễn phí vào hoạt động là một trong những điểm nổi bật của chương trình giáo dục năm học 2026-2027 là chính sách thể hiện sự chăm lo trực tiếp, thiết thực đối với học sinh, bảo đảm hành trình đến trường an toàn, thuận tiện, văn minh.
tp-quocnam-z62-4492.jpg
Quan trọng hơn, những chuyến xe đến trường mỗi ngày cũng là một cách để hình thành cho học sinh thói quen sử dụng phương tiện giao thông công cộng, ý thức bảo vệ môi trường và lối sống xanh ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đây cũng là cách thành phố Quảng Ninh cụ thể hóa quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, không chỉ bằng việc chăm lo điều kiện dạy và học mà còn bằng những chính sách thiết thực hỗ trợ học sinh và gia đình trong cuộc sống hằng ngày.
Quốc Nam
#xe buýt #Quảng Ninh #học sinh #giao thông #xe điện #dịch vụ miễn phí #giáo dục #thành phố Quảng Ninh #xe buýt miễn phí #VinBus #xe buýt thông minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe