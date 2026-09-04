Vì sao 474 học sinh lớp 6 ở Hà Tĩnh sát ngày khai giảng mới bốc thăm chia lớp?

TPO - Đến chiều 3/9 Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) mới tổ chức bốc thăm phân lớp cho 474 học sinh khối 6, chỉ 2 ngày trước lễ khai giảng. Nhà trường cho biết đây là cách làm mới nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch trong phân lớp đầu cấp.

Chiều 3/9, Trường THCS Chu Văn An tổ chức bốc thăm phân lớp cho 474 học sinh khối 6 năm học 2026-2027. Đây là năm đầu tiên trường áp dụng hình thức bốc thăm điện tử thay cho cách phân lớp trước đây.

Theo phản ánh của một số phụ huynh, trước đó nhà trường đã xây dựng phương án phân lớp và bố trí giáo viên chủ nhiệm. Vì vậy, việc bốc thăm lại ngay trước ngày khai giảng khiến một số phụ huynh băn khoăn về lý do và thời điểm thực hiện.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An, cho biết việc bốc thăm là sáng kiến của nhà trường, nhằm bảo đảm công bằng, khách quan và hạn chế tình trạng phụ huynh xin, chọn lớp cho con.

Theo ông Ánh, ngày 28/8, học sinh tựu trường, nhà trường căn cứ tổng số học sinh, số lớp và điều kiện đội ngũ để xây dựng các phương án phân lớp dự kiến. Tuy nhiên, thời điểm này cơ cấu giáo viên chưa được xác định đầy đủ.

Đến ngày 30/8, trường mới nhận công lệnh điều động giáo viên, trong đó có 12 giáo viên chuyển đi và 12 giáo viên chuyển về. Do đó, phương án phân lớp trước đó mới chỉ mang tính dự kiến, chưa thể phân công giáo viên chính thức.

Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) tổ chức bốc thăm đầu cấp vào chiều 3/9.

Sau khi cơ cấu giáo viên được xác định, nhà trường quyết định tổ chức bốc thăm điện tử để phân lớp chính thức. Theo phương án, học sinh được chia thành các nhóm bốc thăm, bảo đảm cân đối sĩ số và tỷ lệ nam, nữ giữa các lớp. Quá trình bốc thăm được thực hiện bằng phần mềm, kết quả hiển thị công khai và có tổ chuyên môn, tổ trưởng cùng đại diện phụ huynh giám sát.

Nhà trường khẳng định 100% học sinh thuộc diện bốc thăm được phân lớp ngẫu nhiên, không có ngoại lệ hay đặc cách. Những trường hợp đặc thù như học sinh sinh đôi, học sinh khuyết tật, học sinh hòa nhập được bố trí theo phương án riêng để bảo đảm quyền lợi.

“Năm nay là năm đầu tiên trường thực hiện, mang tính thí điểm. Chúng tôi mong muốn cách làm này giúp phụ huynh yên tâm, không phải băn khoăn hay xin tác động để con vào lớp này, lớp kia”, ông Ánh nói.

Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cũng khẳng định, trường không tổ chức lớp chọn, không khảo sát đầu vào để phân loại năng lực học sinh. Việc bốc thăm nhằm tạo sự minh bạch và công bằng ngay từ đầu cấp.

Về việc bốc thăm được tổ chức sát ngày khai giảng, vị hiệu trưởng cho rằng không gây khó khăn đáng kể. Ngày 5/9 trường tổ chức khai giảng, đến ngày 7/9 học sinh mới bắt đầu học chính thức nên vẫn có thời gian chuẩn bị.

Trường THCS Chu Văn An hiện có khoảng 1.900 học sinh, trong đó khối 6 năm học 2026-2027 có 474 em. Nhà trường hiện còn thiếu giáo viên và đã đề xuất phương án bố trí, điều chuyển để bảo đảm nhân lực phục vụ dạy học.