Diện mạo trường nội trú liên cấp 160 tỷ đồng trước ngày khai giảng

TPO - Trước thềm lễ khánh thành và khai giảng, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hương Khê (Hà Tĩnh) đã cơ bản hoàn thiện. Thầy cô, học sinh đang tất bật chuẩn bị những khâu cuối để sẵn sàng đón năm học đầu tiên tại ngôi trường mới.
Dự án gồm nhiều hạng mục như khu nhà học, khu hành chính, nhà đa năng, khu nội trú học sinh, nhà ăn cùng sân thể thao, hệ thống đường nội bộ, cổng, hàng rào và cảnh quan cây xanh.
Đến thời điểm hiện tại, khối nhà học chính đã cơ bản hoàn thiện. Khuôn viên trường được chỉnh trang sạch đẹp, cờ Tổ quốc, pano, áp phích được trang trí dọc các khu vực, tạo không khí rộn ràng trước ngày khai giảng.
Các phòng học chuyên môn như ngoại ngữ, âm nhạc cũng được đầu tư, tạo điều kiện để học sinh được học tập trong môi trường khang trang, hiện đại.
Theo lãnh đạo xã Hương Khê, lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hương Khê và khai giảng năm học 2026-2027 sẽ được tổ chức cùng lúc vào sáng 5/9. Các đơn vị liên quan đang hoàn tất những khâu cuối, từ công tác hậu cần, cảnh quan đến chương trình buổi lễ.