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Giáo dục

Diện mạo trường nội trú liên cấp 160 tỷ đồng trước ngày khai giảng

Hoài Nam

TPO - Trước thềm lễ khánh thành và khai giảng, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hương Khê (Hà Tĩnh) đã cơ bản hoàn thiện. Thầy cô, học sinh đang tất bật chuẩn bị những khâu cuối để sẵn sàng đón năm học đầu tiên tại ngôi trường mới.

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Tọa lạc tại thôn Phú Gia, xã Hương Khê (Hà Tĩnh), Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hương Khê được đầu tư với tổng mức đầu tư khoảng 160 tỷ đồng, có diện tích hơn 5ha. Dự án được khởi công ngày 9/11/2025.
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Dự án gồm nhiều hạng mục như khu nhà học, khu hành chính, nhà đa năng, khu nội trú học sinh, nhà ăn cùng sân thể thao, hệ thống đường nội bộ, cổng, hàng rào và cảnh quan cây xanh.
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Đến thời điểm hiện tại, khối nhà học chính đã cơ bản hoàn thiện. Khuôn viên trường được chỉnh trang sạch đẹp, cờ Tổ quốc, pano, áp phích được trang trí dọc các khu vực, tạo không khí rộn ràng trước ngày khai giảng.
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Bên trong các phòng học, bàn ghế mới đã được bố trí ngay ngắn. Nhiều thiết bị phục vụ dạy học như điều hòa, quạt, bảng chống lóa kéo tự động và màn hình LED được lắp đặt đồng bộ.
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Các phòng học chuyên môn như ngoại ngữ, âm nhạc cũng được đầu tư, tạo điều kiện để học sinh được học tập trong môi trường khang trang, hiện đại.
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Không chỉ hoàn thiện cơ sở vật chất, những ngày này, thầy cô trong trường cũng tất bật với các phần việc chuẩn bị cho năm học đầu tiên. Từ tổng vệ sinh, sắp xếp phòng học đến kiểm tra hệ thống khóa cửa, điện, nước....
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Theo lãnh đạo xã Hương Khê, lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hương Khê và khai giảng năm học 2026-2027 sẽ được tổ chức cùng lúc vào sáng 5/9. Các đơn vị liên quan đang hoàn tất những khâu cuối, từ công tác hậu cần, cảnh quan đến chương trình buổi lễ.
Hoài Nam
#Hà Tĩnh #rường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hương Khê #Trường nội trú 160 tỷ đồng sẵn sàng đón học sinh vùng biên #học sinh vùng biên #trường nội trú 160 tỷ

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