Diện mạo trường nội trú liên cấp 160 tỷ đồng trước ngày khai giảng

TPO - Trước thềm lễ khánh thành và khai giảng, Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS Hương Khê (Hà Tĩnh) đã cơ bản hoàn thiện. Thầy cô, học sinh đang tất bật chuẩn bị những khâu cuối để sẵn sàng đón năm học đầu tiên tại ngôi trường mới.