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Thi bao nhiêu điểm, học bổng bấy nhiêu tiền

Nguyễn Dũng

TPO - Với cách tính học bổng bằng tổng điểm ba môn xét tuyển nhân với 1 triệu đồng, 26 tân sinh viên Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM dự kiến nhận tổng cộng 702,6 triệu đồng.

Ngày 4/9, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM (tiền thân là Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) vừa công bố cấp học bổng khuyến tài với tổng trị giá 702,6 triệu đồng cho 26 tân sinh viên trúng tuyển năm 2026.

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Tân sinh viên hào hứng nhập học ở Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM.

Theo danh sách của nhà trường, học bổng được xét cho thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của ba môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 26 điểm trở lên. Mức điểm này không bao gồm điểm ưu tiên và các loại điểm cộng.

Giá trị học bổng được tính bằng tổng điểm ba môn xét tuyển nhân với 1 triệu đồng. Theo đó, mỗi tân sinh viên trong danh sách dự kiến nhận từ 26 triệu đồng đến 29 triệu đồng.

Người có mức học bổng cao nhất là tân sinh viên Nguyễn Minh An, trúng tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với 29 điểm tổ hợp A00, tương ứng học bổng 29 triệu đồng.

Xếp tiếp theo là Nguyễn Cửu Quốc Đạt, trúng tuyển ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, đạt 28,75 điểm và nhận học bổng 28,75 triệu đồng.

Hai tân sinh viên Nguyễn Gia Hưng, ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông và Phạm Phú Hào, ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, cùng đạt 28,25 điểm, mỗi người nhận mức học bổng tương ứng 28,25 triệu đồng.

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Danh sách các thí sinh nhận học bổng của trường.

Chính sách quy định mỗi ngành lựa chọn một thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao nhất. Nếu nhiều thí sinh bằng điểm, nhà trường lần lượt áp dụng các tiêu chí phụ để xác định người nhận học bổng.

Tiêu chí đầu tiên là điểm môn chính. Tùy từng ngành, môn chính được xác định là Toán, Ngữ văn hoặc Hóa học. Đối với ngành Ngôn ngữ Anh và Sư phạm tiếng Anh, môn chính là tiếng Anh; các ngành Thiết kế thời trang, Thiết kế đồ họa, Kiến trúc và Kiến trúc nội thất sử dụng môn năng khiếu làm môn chính.

Nếu vẫn chưa phân định được, nhà trường tiếp tục xem xét thành tích cá nhân đã được cộng điểm xét tuyển, sau đó là chứng chỉ ngoại ngữ.

Danh sách dự kiến có 26 sinh viên thuộc nhiều nhóm ngành, từ điện – điện tử, cơ khí, hóa học, kinh tế, giao thông – năng lượng đến ngoại ngữ, công nghệ thông tin, mỹ thuật và truyền thông. Tổng kinh phí học bổng khuyến tài là 702,6 triệu đồng.

Nguyễn Dũng
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