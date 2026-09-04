Tiếng trống khai trường dưới chân núi Nâm Rơ Mai

TPO - Giữa đại ngàn Lâm Đồng, tiếng trống khai trường vang lên dưới chân dãy núi Nâm Rơ Mai, đánh dấu một năm học mới đặc biệt tại điểm trường Tiểu khu 179.

Khai trường giữa rừng sâu

Ngày 4/9, không khí tại điểm trường Tiểu khu 179 và Tây Sơn (thuộc xã Đam Rông 2, tỉnh Lâm Đồng) rộn ràng hơn thường ngày. Học sinh trong những bộ quần áo mới háo hức đến trường, giáo viên tất bật chuẩn bị các nghi thức cuối cùng cho lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Nghi thức chào cờ diễn ra trang nghiêm giữa núi rừng Đam Rông, mở đầu lễ khai giảng sớm tại điểm trường Tiểu khu 179.

Giữa đại ngàn, tiếng trống khai trường vang lên sớm hơn một ngày so với lịch chung. Ông Ndu Ha Biên - Bí thư Đảng uỷ xã Đam Rông 2 cho biết: Hơn 20 năm trước, Tiểu khu 179 và Tây Sơn là nơi những gia đình người Mông di cư từ các tỉnh miền núi phía Bắc đến sinh sống. Những lớp học tạm, thiếu thốn cơ sở vật chất từng là hình ảnh quen thuộc với giáo viên và học sinh nơi đây.

Ông Ndu Ha Biên - Bí thư Đảng uỷ xã Đam Rông 2.

Năm học 2026-2027, diện mạo giáo dục tại khu vực này có thêm nhiều đổi thay. Điểm trường Tiểu khu 179 thuộc Trường Tiểu học Liêng Srônh được đầu tư gần 4,3 tỷ đồng, xây dựng kiên cố, khang trang và chính thức đưa vào sử dụng.

"Từ lớp học tạm giữa rừng đến những phòng học kiên cố hôm nay là một chặng đường dài. Sự thay đổi ấy không chỉ là câu chuyện về cơ sở vật chất, mà còn mở thêm cơ hội để con em đồng bào Mông học tập, trưởng thành ngay trên quê hương mình", ông Ndu Ha Biên xúc động nói.

Trong không khí phấn khởi của buổi lễ, cô Hoàng Hải Yến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liêng Srônh chia sẻ: Trước đây học sinh tại điểm trường 179 phải học trong điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Việc có ngôi trường mới khang trang, kiên cố mang đến niềm vui và hy vọng mới cho thầy trò nơi đây.

Cô Hoàng Hải Yến - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liêng Srônh.

Theo cô Yến, việc mở thêm lớp mầm non có ý nghĩa quan trọng đối với trẻ em trong khu vực. Các em có thêm điều kiện được đến trường, làm quen với môi trường giáo dục từ sớm ngay tại địa bàn sinh sống.

"Dù các em học ở điểm trường trung tâm hay điểm trường 179 xa xôi, các em đều có quyền được học tập, được yêu thương và được ước mơ về một tương lai tốt đẹp", cô Yến chia sẻ.

Cô Yến cũng cho rằng, cơ sở vật chất mới là điều kiện quan trọng nhưng để tạo dựng một môi trường giáo dục thực sự hiệu quả vẫn cần sự tận tâm của đội ngũ giáo viên, sự đồng hành của phụ huynh và nỗ lực của học sinh.

Tiếng hát, tiếng cười rộn vang giữa núi rừng, tạo nên không khí đặc biệt trong ngày khai trường tại điểm trường.

Năm học này, điểm trường có 5 lớp tiểu học với 5 giáo viên, trong đó có 3 giáo viên trực tiếp cắm bản và 1 giáo viên cơ động. Bên cạnh đó, điểm trường mầm non có 1 lớp dành cho trẻ 4 và 5 tuổi.

Trong số giáo viên trở về quê hương gieo chữ có cô Lý Thị Chanh, người Mông, sinh ra và lớn lên tại Tiểu khu 179. Đứng trước điểm trường mới, cô Chanh không giấu được xúc động chia sẻ: "Ngày theo gia đình đến đây, dựng lán để ở, em không nghĩ sẽ có một ngày con em mình được học tập trong điều kiện như thế này".

Không dấu nổi niềm vui, ông Lý A Sổ - Tổ trưởng Tổ tự quản Tiểu khu 179 chia sẻ: Người dân đã mong chờ từng ngày để có một ngôi trường khang trang. Phụ huynh ngày càng hiểu rõ hơn vai trò của giáo dục đối với con em mình và chủ động phối hợp với nhà trường đưa trẻ đến lớp.

Lần đầu có lớp mầm non

Điểm nhấn đặc biệt trong năm học mới là Tiểu khu 179 lần đầu có một lớp mầm non thuộc Trường Mầm non Bằng Lăng. Trước đây, trẻ trong độ tuổi mầm non ở khu vực này phải đi xa để đến lớp. Việc mở lớp ngay tại bản giúp các em được chăm sóc, vui chơi, làm quen với môi trường giáo dục gần nhà, đồng thời giảm bớt khó khăn cho phụ huynh.

Học sinh điểm trường Tiểu khu 179 trong trang phục truyền thống của đồng bào Mông, háo hức trong ngày khai trường.

"Đây là một dấu mốc có ý nghĩa đối với nhà trường và bà con nhân dân. Trẻ trong độ tuổi mầm non nay có cơ hội được đến lớp ngay tại địa bàn, được chăm sóc, nuôi dưỡng và làm quen với môi trường giáo dục từ những năm đầu đời", Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liêng Srônh chia sẻ.

Ở một góc trong khuôn viên trường, niềm vui ấy hiện rõ trên khuôn mặt chị Lý Thị Váng (24 tuổi) có con học tại lớp mầm non ở Tiểu khu 179. Theo chị, gia đình rất phấn khởi khi con được học gần nhà, trong lớp học sạch đẹp và không còn phải đi xa để tìm lớp.

"Các cháu không được học mầm non, khi lên lớp 1 sẽ khó tiếp thu hơn. Nay điểm trường có lớp mầm non, gia đình tôi rất vui vì các con có điều kiện được đến lớp ngay gần nhà", chị Váng chia sẻ.

Chị Lý Thị Váng cùng đứa con út dự lễ khai giảng.



Lãnh đạo UBND xã Đam Rông 2 tặng quà chúc mừng các thầy cô tại điểm trường Tiểu khu 179.

Ông Trương Văn Sáng - Chủ tịch UBND xã Đam Rông 2 cho biết: Trên địa bàn hiện có 3 điểm trường cách trung tâm từ khoảng 60km trở lên. Ngoài điểm trường 179 vừa hoàn thiện, địa phương đang tiếp tục đôn đốc hoàn thiện điểm trường Tiểu khu 181 với tổng mức đầu tư 4,2 tỷ đồng. Trước đó, điểm trường Tây Sơn đã được đưa vào sử dụng từ năm học 2025-2026.