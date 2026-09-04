Mai khai giảng, chiều nay phụ huynh Đà Nẵng vẫn chạy đôn chạy đáo tìm sách

TPO - "Tuần trước tôi đi gần 20 nhà sách để mua cho con nhưng vẫn thiếu, nghĩ gần khai giảng chắc chắn sách sẽ về. Vậy mà chiều nay vẫn không có sách, hỏi thì nhân viên nhà sách bảo chẳng biết bao giờ về lại", chị Thu Huyền (phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) nói.

Chiều nay (4/9), nhiều phụ huynh tại Đà Nẵng vẫn chạy đôn chạy đáo tìm mua sách giáo khoa dù ngày mai đã bước vào khai giảng năm học mới.

Ghi nhận tại nhà sách Cẩm Lệ (phường Cẩm Lệ), các phụ huynh ra vào nườm nượp nhưng phần lớn đều về tay không vì thiếu sách giáo khoa. Anh Nguyễn Thái (phường Cẩm Lệ) lên tìm một số sách thiếu cho con học lớp 1, nhưng trên kệ không có, chỉ còn phần lớn các loại sách nâng cao, bài tập...

Trước ngày khai giảng, phụ huynh Đà Nẵng đi rất nhiều nhà sách nhưng vẫn không đủ sách cho con. Ảnh: Thanh Hiền.

Chị Thu Huyền cùng phường Cẩm Lệ cũng bó tay vì tìm không ra sách Bài tập tiếng Anh cho con. "Tuần trước tôi đi gần 20 nhà sách để mua cho con nhưng vẫn thiếu, nghĩ gần khai giảng chắc chắn sách sẽ về. Vậy mà chiều nay vẫn không có sách, hỏi thì nhân viên nhà sách bảo chẳng biết bao giờ về lại", chị Thu Huyền nói.

Trong khi đó, kệ sách lớp 12 không còn sách giáo khoa khiến nhiều phụ huynh, học sinh thêm lo lắng. Em M.N. - một học sinh lớp 12 bất ngờ vì đi mấy nhà sách nhỏ không có, tới nhà sách lớn vẫn chẳng tìm được sách. "Em nghĩ có thiếu thì thiếu vài cuốn thôi, chứ không nghĩ hết sạch như vậy", N. chia sẻ.

Nhân viên nhà sách cho biết hiện sách giáo khoa tất cả các lớp đều đã hết và không biết chính xác khi nào về đầy đủ để phục vụ các em học sinh.

﻿ Nhà sách Cẩm Lệ hiện đã hết sạch sách giáo khoa các lớp.

Tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng (Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam, phường Hải Châu), từ sáng đến chiều nườm nượp phụ huynh, học sinh đến tìm sách do nơi này gom được một số sách sát ngày khai giảng. Tuy nhiên, do số lượng sách ít, không đầy đủ nên không thể cung cấp đủ cho nhu cầu của người mua.

Anh Ngọc Hoanh (phường Cẩm Lệ) cho hay khi nghe thông báo có sách tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng, anh đã chạy hơn 10 km xuống để tìm mua sách cho con học lớp 5 nhưng không có.

"Suốt mấy ngày nay vợ chồng tôi chạy quanh thành phố, nhờ người quen tìm thêm nữa mà vẫn bó tay. Ngày mai khai giảng rồi không biết phải làm sao nữa". anh Hoanh nói.

Phụ huynh, học sinh tìm đến Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng tìm mua sách chiều 4/9.

Để hỗ trợ phụ huynh, đơn vị này đã ghi lại danh sách các loại sách người mua cần cùng thông tin liên hệ nhưng không dám hứa trước khi nào sẽ có sách.

Tất cả các phụ huynh, học sinh đều hy vọng chỉ trong khoảng một tuần nữa, các nhà sách sẽ cung ứng đủ các loại sách còn thiếu để không ảnh hưởng đến việc học tập.

Có người mua được vài cuốn, có người ra về tay không.

Nhiều phụ huynh tìm đến các điểm bán sách thuộc Công ty Sách - Thiết bị trường học hoặc hệ thống chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT: 78 Bạch Đằng (phường Hải Châu), 409 Phan Châu Trinh (phường Hòa Cường), 42 Ông Ích Đường (phường Cẩm Lệ), 272 và 722 Trần Cao Vân (phường Thanh Khê), 812 Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh), 47 Nguyễn Thành Hãn (xã Nam Phước), 403 Điện Biên Phủ (xã Nam Phước).

Tuy nhiên, phần lớn đều hụt hẫng ra về vì những nơi này cũng thiếu sách. Thành phố hướng dẫn phụ huynh, học sinh có thể đặt mua online qua địa chỉ email: muasam@nxbgd.vn hoặc trang web trực tuyến: https://iseebooks.