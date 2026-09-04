Ngôi trường biên giới với khẩu hiệu 'Nội trú là nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em'

Trước đó, ngày 31/1/2026, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Si Pa Phìn (xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên) được khánh thành. Đây là ngôi trường đầu tiên hoàn thành trong chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Hiện tỉnh Điện Biên đang triển khai 15 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới, với tổng mức đầu tư hơn 3.550 tỷ đồng.

Dự kiến trong năm học 2026-2027, hệ thống trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới tỉnh Điện Biên sẽ đón hơn 10.148 học sinh, trong đó khoảng 7.398 học sinh được hưởng chế độ nội trú.

Được biết, trong lễ khai giảng ngày 5/9, 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ đồng loạt đón học sinh, bước vào năm học đầu tiên.