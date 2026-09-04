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Giáo dục

Ngôi trường biên giới với khẩu hiệu 'Nội trú là nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em'

Thành Đạt - Anh Trịnh

TPO - Trường PTNT liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Nưa (xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên) đã dần hoàn tất các khâu chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Đây là một trong những trường nội trú biên giới được khánh thành, đưa vào sử dụng dịp khai giảng năm nay.

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Trường Phổ thông nội trú liên cấp﻿ Tiểu học và THCS Thanh Nưa (xã biên giới Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên) sẽ chính thức khánh thành, đón học sinh vào ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027.
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Theo thiết kế, trường gồm khoảng 7 khối nhà được kết nối với nhau bằng hệ thống hành lang. Các khu nhà được bố trí theo từng chức năng, gồm khu lớp học, phòng mỹ thuật, phòng ngoại ngữ, khu nhà ăn và khu nhà ở nội trú, bán trú.
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Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Thanh Nưa được khởi công ngày 9/11/2025, do Ban Quản lý Dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 224 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 5,39 ha, gồm 30 phòng học, 13 phòng bộ môn, 99 phòng nội trú cùng nhiều hạng mục phụ trợ.
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Một khu phòng học đã được hoàn thiện, với tấm biển mang dòng chữ “Nội trú là nhà, thầy cô là cha mẹ, bạn bè là anh em” được treo trang trọng.
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Bên trong các phòng học, phòng ở nội trú, cơ sở vật chất đã cơ bản hoàn thiện, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.
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Ông Nguyễn Đức Hồng, Hiệu trưởng trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Nưa, cho biết năm học 2026-2027, trường dự kiến đón 1.011 học sinh, trong đó có 425 học sinh tiểu học. Hiện một số hạng mục vẫn đang được hoàn thiện. Tuy nhiên, về cơ bản, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón học sinh dự lễ khai giảng và bắt đầu năm học mới.

Trước đó, ngày 31/1/2026, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Si Pa Phìn (xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên) được khánh thành. Đây là ngôi trường đầu tiên hoàn thành trong chương trình xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Hiện tỉnh Điện Biên đang triển khai 15 dự án xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã biên giới, với tổng mức đầu tư hơn 3.550 tỷ đồng.

Dự kiến trong năm học 2026-2027, hệ thống trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới tỉnh Điện Biên sẽ đón hơn 10.148 học sinh, trong đó khoảng 7.398 học sinh được hưởng chế độ nội trú.

Được biết, trong lễ khai giảng ngày 5/9, 9 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ đồng loạt đón học sinh, bước vào năm học đầu tiên.

Thành Đạt - Anh Trịnh
#Trường nội trú liên cấp tại Điện Biên #Xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới theo chủ trương của Bộ Chính trị #Chuẩn bị cho lễ khai giảng trên cả nước #Trường nội trú Điện Biên #Xây dựng trường phổ thông #Năm học 2026-2027 #Chương trình xây dựng trường #Biên giới Điện Biên

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