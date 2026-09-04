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Giáo dục

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Thái Nguyên thiếu 1.357 phòng học

Thanh Hiếu

TPO - Chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027, toàn tỉnh Thái Nguyên còn thiếu 1.357 phòng lớp học, 351 phòng học bộ môn và 5.218 phòng chức năng.

Ngày mai (5/9) cùng với cả nước, tất cả các trường học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẽ tổ chức khai giảng năm học mới 2026 - 2027. Đến nay, công tác chuẩn bị lễ khai giảng tại các cơ sở giáo dục đã hoàn tất, sẵn sàng cho năm học mới.

Thông tin về công tác chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027, Sở GD&ĐT Thái Nguyên cho biết, toàn tỉnh hiện có 424 cơ sở giáo dục công lập với 13.633 phòng học; tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 90%.

Tuy nhiên, toàn tỉnh hiện còn thiếu 1.357 phòng học, 351 phòng học bộ môn và 5.218 phòng chức năng, công trình phụ trợ.

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Trước thềm năm học 2026 - 2027. Thái Nguyên còn thiếu 1.357 phòng lớp học

725 cán bộ quản lý được bố trí làm giáo viên

Cũng theo Sở GD&ĐT Thái Nguyên, đến tháng 7/2026, toàn tỉnh có 30.631 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tại các cơ sở giáo dục công lập.

Sau sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập, 1.450 cán bộ quản lý tiếp tục đảm nhiệm chức vụ quản lý, 725 người được bố trí làm giáo viên hoặc công tác khác, 38 người có nguyện vọng nghỉ theo chế độ.

Đội ngũ giáo viên cơ bản được giữ ổn định, bố trí theo vị trí việc làm, chuyên môn, quy mô lớp học và nhu cầu thực tế.

Năm học 2026 - 2027, Sở GD&ĐT Thái Nguyên sẽ phối hợp với các địa phương tiếp tục nghiên cứu tổ chức lại các điểm trường lẻ chưa phù hợp. Đồng thời, rà soát nhu cầu biên chế, vị trí việc làm và tham mưu các giải pháp điều động, thuyên chuyển, tuyển dụng, hợp đồng lao động để khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ.

Được biết, tổng chi ngân sách địa phương cho giáo dục năm 2026 của tỉnh Thái Nguyên khoảng 9.279,9 tỷ đồng (chiếm 33,2% tổng chi ngân sách địa phương).

Tỉnh cũng xác định nhu cầu đầu tư 547 dự án giáo dục, với tổng nhu cầu vốn trên 6.568 tỷ đồng.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Phòng học #Giáo dục #Năm học #Ngân sách #Giáo viên #Cơ sở giáo dục

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