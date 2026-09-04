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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sắp thăm Nga và Pháp

Bình Giang

TPO - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và dự Hội nghị Không gian vũ trụ tại Paris từ ngày 7 – 12/9.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: VGP

Bộ Ngoại giao cho biết, chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Nga và Pháp đều là Đối tác Chiến lược toàn diện, có vị trí quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Hai nước đều coi châu Á – Thái Bình Dương là hướng ưu tiên, nhằm đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, mở rộng không gian phát triển.

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt – Nga thời gian qua có những bước phát triển mạnh mẽ. Kim ngạch thương mại song phương tiếp tục tăng trưởng tích cực, đạt 2,16 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm nay, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Hai bên quan tâm thúc đẩy các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược như hợp tác quốc phòng – an ninh, kinh tế - thương mại, năng lượng – dầu khí, khoa học – công nghệ…

Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt – Pháp phát triển tốt đẹp sau gần 2 năm nâng cấp quan hệ. Hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư tiếp tục phát huy vai trò trụ cột, đồng thời mở ra những lĩnh vực hợp tác mới, chiến lược và dài hạn như khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm nay, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hợp tác khoa học – công nghệ, trong đó có lĩnh vực vũ trụ, được xác định là một trụ cột mới, còn dư địa để tạo đột phá

Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ là sáng kiến do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khởi xướng, nhằm thúc đẩy đối thoại và định hình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian vũ trụ, góp phần định hình các chuẩn mực, quy tắc và khuôn khổ quản trị trong lĩnh vực không gian.

Hội nghị thể hiện tầm nhìn dài hạn của Pháp trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế về không gian, công nghệ vệ tinh, an ninh và chủ quyền công nghệ.

Đây là hội nghị đầu tiên trên thế giới về lĩnh vực không gian vũ trụ được tổ chức ở cấp nguyên thủ.

Bình Giang
#Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm #Nga #Pháp #Quan hệ Việt - Nga #Quan hệ Việt - Pháp #Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ

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