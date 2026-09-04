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Tổ chức lại giao thông Đại lộ Thăng Long để sửa chữa

Phùng Linh

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời khu vực cầu Đan Hoài trên Đại lộ Thăng Long, áp dụng từ ngày 4/9 đến hết ngày 19/10 nhằm phục vụ sửa chữa khe co giãn và thảm lại mặt đường cao tốc.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên Đại lộ Thăng Long từ ngày 4/9 đến hết ngày 19/10/2026. Việc điều chỉnh nhằm phục vụ thi công sửa chữa khe co giãn cầu Đan Hoài (Km11+189) và thảm lại mặt đường cao tốc phải (hướng đi Hòa Lạc).

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Hà Nội phân luồng Đại lộ Thăng Long trong 45 ngày để sửa chữa khe co giãn và thảm lại mặt đường cao tốc.

Theo phương án tổ chức được phê duyệt, phạm vi áp dụng điều chỉnh giao thông trải dài từ Km10+150 đến Km12+500, đi qua địa bàn hai xã An Khánh và Sơn Đồng. Phạm vi điều chỉnh giao thông bao gồm cả 4 phần đường: đường cao tốc trái, đường cao tốc phải và hai tuyến đường gom song hành hai bên. Riêng hạng mục thảm mặt đường cao tốc phải được thi công trên toàn bộ chiều dài gần 2,4km của đoạn tuyến này.

Để giảm thiểu nguy cơ ùn tắc trên tuyến, các hạng mục rào chắn và thi công được triển khai lần lượt theo từng giai đoạn, trên từng nửa mặt cắt đường. Phương án này bảo đảm phần đường còn lại luôn thông thoáng để các phương tiện tiếp tục lưu thông qua khu vực cầu Đan Hoài trong suốt quá trình sửa chữa.

Trong hơn một tháng thi công, phương án phân luồng tại hiện trường sẽ được cập nhật liên tục bám sát theo tiến độ thực tế của từng hạng mục rào chắn. Nhằm bảo đảm an toàn giao thông và hạn chế va chạm, các cơ quan chức năng yêu cầu người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực Km10+150 – Km12+500 cần chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát hệ thống biển báo hiệu, đèn cảnh báo ban đêm và tuyệt đối chấp hành theo sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết tại chốt. Đồng thời, các tài xế nên chủ động theo dõi tình trạng giao thông để lựa chọn khung giờ và lộ trình di chuyển thay thế phù hợp.

Phùng Linh
#Đại lộ Thăng Long #Sửa chữa cầu Đan Hoài #Cao tốc Hà Nội #An toàn giao thông

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