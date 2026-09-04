Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam dự Cuộc thi ‘Lính chữa cháy và CNCH xuất sắc’ tại Belarus

TPO - 9 cán bộ, chiến sĩ Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam tham dự Cuộc thi “Lính chữa cháy và CNCH xuất sắc” tại Cộng hòa Belarus năm 2026.

Cán bộ, chiến sĩ tập luyện.

Ngày 4/9, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức gặp mặt, động viên Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam trước khi lên đường tham dự Cuộc thi “Lính chữa cháy và CNCH xuất sắc” tại Cộng hòa Belarus năm 2026.

Cuộc thi “Lính chữa cháy và CNCH xuất sắc” năm 2026 là cuộc thi quốc tế lần thứ XI do Cộng hòa Belarus tổ chức, dự kiến diễn ra ngày 11/9 tại thành phố Minsk. Đây là lần thứ ba Bộ Công an Việt Nam cử Đội tuyển tham gia cuộc thi do Đại tá Phạm Hùng Dương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH làm trưởng Đoàn.

Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam.

Cuộc thi gồm 5 nội dung là vác cuộn vòi 19 kg lên tầng 4 tháp tập; nâng, kéo cuộn vòi 19 kg từ tầng 1 lên tầng 4; dùng búa tạ dịch chuyển thanh xà 72,5 kg; chạy ziczac kết hợp kéo vòi và phun nước vào hộp tiêu điểm; di chuyển ma-nơ-canh 80 kg về đích. Trong đó, Đội tuyển Việt Nam tham gia 3 nội dung là cá nhân nam, đôi nam và đồng đội tiếp sức.

Đội tuyển Việt Nam tham gia 3 nội dung tại cuộc thi.

Tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH nhấn mạnh, cuộc thi không chỉ là hoạt động thể thao mà còn là dịp thể hiện bản lĩnh, hình ảnh, danh dự của lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Việt Nam. Đây cũng là dịp để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện và khả năng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

“Đội tuyển không chủ quan, tiếp tục hoàn thiện kỹ thuật, giảm sai số, nâng cao tính ổn định; đặt an toàn lên hàng đầu, quản lý chặt cường độ tập luyện, sức khỏe và tình trạng chấn thương và phát huy tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, chấp hành nghiêm quy định ở nước sở tại”, Thiếu tướng Dương Đức Hải yêu cầu.

Thiếu tướng Dương Đức Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH.

Thiếu tướng Dương Đức Hải đề nghị mỗi thành viên phát huy tinh thần “Đoàn kết – Kỷ luật – Bản lĩnh – Quyết tâm – An toàn”, thi đấu trung thực, tôn trọng bạn bè quốc tế, nỗ lực hết mình, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH Việt Nam bản lĩnh, chuyên nghiệp, kỷ luật, thân thiện và trách nhiệm.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức tuyển chọn 9 cán bộ, chiến sĩ để thành lập Đội tuyển Bộ Công an Việt Nam.

Đội tuyển được huấn luyện tập trung từ ngày 7/8 đến 5/9 tại Cơ sở 2, Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, với chương trình bám sát các yêu cầu thi đấu. Qua huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ trong Đội tuyển cơ bản đáp ứng yêu cầu tham gia thi đấu.