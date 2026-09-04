Chặn đứng ổ nhóm lôi kéo người tham gia sàn giao dịch ngoại hối trái phép

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện nhóm đối tượng tổ chức hoạt động lôi kéo người dân tham gia sàn giao dịch ngoại hối, vàng trực tuyến trái phép. Vụ việc là cảnh báo đối với người dân về những rủi ro khi tham gia đầu tư trên không gian mạng.

Công an triệt phá nhóm đối tượng lôi kéo người dân tham gia sàn giao dịch ngoại hối, vàng trái phép.



Ngày 4/9, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa triệt phá nhóm đối tượng chuẩn bị lôi kéo người dân giao dịch vàng, ngoại hối qua sàn Forex trái phép.

Các đối tượng dự kiến sử dụng nền tảng giao dịch tài chính trực tuyến KVB để thực hiện hoạt động này.

Cầm đầu nhóm này là Trần Minh Đ. (SN 1995, trú tại TP. Hà Nội). Đ. thuê nhà tại tổ dân phố Cời, xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ trang bị hàng chục máy tính, điện thoại và tuyển 6 nhân viên để thực hiện việc gọi điện, nhắn tin lôi kéo người dân tham gia.

Các đối tượng mua dữ liệu gồm họ tên, số điện thoại của người dân trên Telegram với giá 2 triệu đồng, sau đó chia cho nhân viên để tiếp cận, mời gọi.

Nhóm này còn livestream phân tích giá vàng, ngoại hối trên TikTok với tài khoản “HNI Trade Gold”, lập các nhóm Zalo “VIP”, gửi đường link và hướng dẫn người dân nạp tiền đầu tư.

Từ thủ đoạn trên, Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không để các đối tượng lợi dụng lòng tin và sự thiếu hiểu biết về đầu tư để chiếm đoạt tài sản.

Các trinh sát khám xét nơi làm việc của các đối tượng.

Cụ thể, người dân không tham gia các sàn Forex không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, bởi các sàn giao dịch trên không gian mạng tiềm ẩn nguy cơ mất toàn bộ tài sản.

Bên cạnh đó, cần cảnh giác với những lời mời đầu tư, “việc nhẹ lương cao”, các nhóm tư vấn tài chính không rõ nguồn gốc và đường link lạ trên Zalo, TikTok, Telegram.

Người dân cũng không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người không quen biết.