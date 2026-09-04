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Pháp luật

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Công an Hà Nội điều tra vụ án lừa đảo liên quan Công ty cổ phần Tập đoàn DUCA

Thanh Hà

TPO - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn DUCA Bùi Thị Thanh Hương bị cáo buộc tổ chức nhiều hội thảo, đưa ra cam kết lợi nhuận hấp dẫn để kêu gọi cá nhân góp vốn bằng tiền và bất động sản, sau đó chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

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Bùi Thị Thanh Hương.

Ngày 4/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn DUCA, do Bùi Thị Thanh Hương (trú tại phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 8/2022, Bùi Thị Thanh Hương đã tổ chức nhiều hội thảo tại Hà Nội và các tỉnh Ninh Bình, Bắc Ninh, Thái Nguyên để kêu gọi cá nhân góp vốn đầu tư bằng tiền mặt hoặc bất động sản.

Đối tượng đưa ra những cam kết lợi nhuận hấp dẫn để thu hút đầu tư vào Công ty cổ phần Tập đoàn DUCA.

Đáng chú ý, sau khi huy động được số lượng lớn tài sản, đối tượng bị cáo buộc đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị hại, Công an TP Hà Nội đề nghị những cá nhân đã góp vốn hoặc có liên quan đến vụ việc nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư lợi nhuận cao, kiểm tra kỹ tính pháp lý của dự án, doanh nghiệp trước khi góp vốn hoặc chuyển giao tài sản.

Khi phát hiện thông tin liên quan đến vụ án hoặc đối tượng truy tìm, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an để phối hợp xử lý.

Thanh Hà
#Lừa đảo tài sản #Công ty cổ phần Tập đoàn DUCA #Bùi Thị Thanh Hương #Hội thảo đầu tư #Cảnh sát kinh tế

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