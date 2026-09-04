Hơn 146.000 trường hợp nghỉ việc theo Nghị định 178, nếu sai sót sẽ xử lý thế nào?

TPO - Hơn 146.000 người đã nghỉ việc, hưởng chính sách theo Nghị định 178. Sau kết luận kiểm toán, Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát toàn bộ các trường hợp đã được giải quyết chế độ.

Vừa qua, Bộ Nội vụ có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước trong giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024.

Nghị định số 178/2024 quy định chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 và được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 67/2025.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương rà soát tổng thể các trường hợp nghỉ việc theo Nghị định số 178.



Tháng 8/2025, Bộ Nội vụ đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, lập danh sách và ban hành quyết định nghỉ việc đối với các trường hợp thuộc diện nghỉ theo Nghị định số 178/2024, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025, trước ngày 31/8.

Thời điểm nghỉ việc để hưởng chính sách, chế độ muộn nhất là ngày 1/9. Đây là thời điểm kết thúc việc thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025.

Sau ngày 1/9, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo diện tinh giản biên chế sẽ thực hiện theo Nghị định số 154, quy định về tinh giản biên chế.

Tháng 12/2025, Bộ Nội vụ cho biết đã hoàn tất việc chi trả, thực hiện chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67/2025.

Theo thống kê, cả nước có 146.839 người đã có quyết định nghỉ việc, trong đó ở Trung ương là 47.913 người và ở địa phương là 98.926 người. Số người hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi là 71.610 người; 75.237 người hưởng chính sách thôi việc.

Kiểm toán chỉ rõ vi phạm

Cuối tháng 7 vừa qua, Kiểm toán Nhà nước đã có báo cáo kết quả kiểm toán việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

Kết quả kiểm toán cho thấy, hầu hết các cơ quan, tổ chức, đơn vị được kiểm toán đều có vi phạm, sai sót trong thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị định số 178 và Nghị định số 67.

Trong đó, một số địa phương chưa ban hành đầy đủ tiêu chí, hướng dẫn đánh giá cán bộ, dẫn đến việc xác định đối tượng phải nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy chưa có cơ sở thống nhất. Có trường hợp còn thời gian công tác trên 5 năm nhưng vẫn được phê duyệt nghỉ việc, trong khi biên chế của đơn vị chưa vượt quy định.

(Ảnh minh họa).

Một số nơi còn giải quyết chính sách đối với công chức lãnh đạo, quản lý, khi số lượng chức danh chưa vượt quy định; người không trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hoặc hồ sơ chưa đủ căn cứ.

Bên cạnh đó, Kiểm toán cũng phát hiện một số đơn vị xác định tiền lương làm căn cứ tính kinh phí chưa đúng quy định. Có địa phương phát hiện chi sai đối tượng nhưng chưa thu hồi hết số tiền đã chi.

Rà soát tổng thể

Tại văn bản vừa qua, Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương rà soát tổng thể và chịu trách nhiệm về kết quả giải quyết chính sách đối với những trường hợp đã được quyết định cho nghỉ việc theo Nghị định số 178, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 67.

Đối với các bộ, cơ quan, địa phương được nêu tên, Bộ Nội vụ yêu cầu cung cấp thông tin về kiến nghị, kết luận của Kiểm toán Nhà nước đối với những nội dung liên quan.

Đồng thời, các đơn vị phải làm rõ trách nhiệm liên quan và có ý kiến cụ thể đối với từng trường hợp.

Trong quá trình tổng rà soát, thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện sai sót, các đơn vị phải báo cáo cụ thể và có phương án khắc phục kịp thời. Trường hợp phát sinh vướng mắc, phải nêu rõ để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

Các bộ, cơ quan, địa phương phải có báo cáo trước ngày 15/9/2026 để Bộ Nội vụ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.