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Đề nghị xử lý người dân đi vào công trường cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng

Trọng Đảng

TPO - Công trường dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng đang có tình trạng người dân điều khiển phương tiện xe máy, xe đạp đi vào, gây ảnh hưởng đến việc thi công và nguy cơ tai nạn. Doanh nghiệp dự án vừa đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn có giải pháp chấn chỉnh, xử lý.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng (doanh nghiệp dự án) cho biết, hiện đơn vị đang chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, triển khai thi công, với mục tiêu bảo đảm tiến độ hoàn thành dự án theo kế hoạch.

“Tuy nhiên, trong quá trình thi công, tình hình an toàn giao thông và an ninh trật tự trên tuyến đang phát sinh những nguy cơ phức tạp. Đáng chú ý, thời gian qua đã xảy ra tình trạng một số người dân, lái xe cố tình điều khiển phương tiện đi vào công trường cao tốc đang thi công để lưu thông, đi bộ tập thể dục, tụ tập, thả diều, đạp xe và thực hiện một số hoạt động khác”, lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng nêu trong công văn gửi UBND tỉnh Lạng Sơn.

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Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng vẫn đang trong tình trạng thi công và cấm xe máy, xe đạp của người dân đi vào.

Đề cập đến thực trạng thi công, lãnh đạo Công ty Cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng cho biết, trên công trường, hiện có hàng trăm thiết bị, máy móc "hạng nặng" như xe lu, xe tải trọng lớn, máy xúc... hoạt động liên tục. Các phương tiện thường xuyên di chuyển, quay đầu trong điều kiện có những khu vực bị hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ va chạm với các phương tiện hoặc người dân bất ngờ xuất hiện.

Mặt đường và hệ thống bảo đảm an toàn giao thông trên một số đoạn cũng chưa hoàn thiện do công trình đang trong quá trình đào đắp, đắp đá, thi công nền đường và các hạng mục liên quan. Vì vậy, việc tự ý đi vào khu vực công trường không chỉ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân mà còn có thể gây mất an toàn cho công nhân, thiết bị thi công, làm gián đoạn hoạt động trên công trường và ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Theo Công ty Cổ phần Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, doanh nghiệp đã nhiều lần có văn bản đề nghị UBND các xã, phường phối hợp tuyên truyền. Tuy nhiên, tình trạng người dân, lái xe tự ý đi vào tuyến cao tốc đang thi công vẫn tiếp diễn.

Trước thực tế này, doanh nghiệp đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan đẩy mạnh tuyên truyền đến từng thôn, tổ dân phố và hộ dân. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu nghiêm cấm người dân và các phương tiện không có nhiệm vụ tự ý đi vào tuyến cao tốc đang thi công dưới mọi hình thức.

Trọng Đảng
#Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng #xe máy xe đạp đi vào cao tốc #giao thông #tỉnh Lạng Sơn

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