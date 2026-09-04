Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đồng Tháp lên đường tìm kiếm tại Campuchia

TPO - Ngày 4/9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ xuất quân, giao nhiệm vụ cho Đội K91 lên đường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Campuchia, giai đoạn mùa khô 2026 - 2027.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Tháp cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Ông Huỳnh Minh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: V. Tiến

Trải qua nhiều năm gắn bó với địa bàn 2 tỉnh Pray Veng và Pursat của Campuchia, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đội K91 (Bộ CHQS tỉnh Đồng Tháp) đã kiên trì vượt khó, đưa hơn 2.100 hài cốt liệt sĩ về đất mẹ. Đặc biệt, hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tính đến tháng 9/2026, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập thêm 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 103 hài cốt liệt sĩ trong nước.

Bước vào mùa khô 2026 - 2027, ông Tuấn cho rằng, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ có ý nghĩa đặc biệt khi cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Do đó, ông Tuấn yêu cầu Đội K91 cần chuyển trạng thái từ “chờ thông tin” sang “chủ động tạo nguồn thông tin”.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cũng lưu ý, mỗi cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên đất bạn phải là một “sứ giả” mang hình ảnh cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, tôn trọng phong tục, tập quán nước sở tại. Qua đó góp phần thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa Đồng Tháp và các địa phương của Campuchia.

Ông Huỳnh Minh Tuấn cũng yêu cầu Bộ CHQS tỉnh chủ động tháo gỡ khó khăn, chăm lo tốt nhất về đời sống, sức khỏe và trang thiết bị cho Đội K91. Các địa phương, ban ngành cần tiếp tục đẩy mạnh vận động cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin mộ liệt sĩ.

Thiếu tướng Huỳnh Văn Ngon tặng quà cho Đội K91.

Nhận nhiệm vụ, Thượng tá Võ Thành Dẫn - Đội trưởng Đội K91 khẳng định, toàn đội sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn, chấp hành nghiêm kỷ luật và quy chế đối ngoại để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh thiêng liêng được giao phó.

Trước đó, trong giai đoạn mùa khô 2025 – 2026, Đội K91 đã tìm kiếm, quy tập được 68 hài cốt liệt sĩ, trong đó 47 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia và 21 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.