Giáo dục Quảng Ninh không để trống lớp vùng cao, biên giới và hải đảo

TPO - Trước thềm năm học 2026-2027, ngành giáo dục Quảng Ninh đồng loạt điều động, luân chuyển hàng trăm giáo viên, bổ sung nhân lực cho những trường còn thiếu. Mục tiêu đặt ra là không để trống lớp, trống môn tại vùng cao, biên giới và hải đảo.

Đưa giáo viên đến nơi học sinh đang cần

Khi các trường học đang hoàn tất những công việc cuối cùng cho ngày khai giảng, ngành giáo dục Quảng Ninh cũng khẩn trương sắp xếp lại đội ngũ giáo viên giữa các địa bàn.

Giáo viên Đảo Trần, đặc khu Cô Tô chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới.

Đợt điều động, luân chuyển năm nay liên quan đến 327 giáo viên thuộc 23 xã, phường. Trong đó, 170 giáo viên đã hoàn thành thời hạn tăng cường, có nguyện vọng trở về đơn vị công tác; 157 giáo viên khác được điều động từ những trường ở vùng thuận lợi đến các cơ sở giáo dục đang cần bổ sung nhân lực.

Việc đưa người mới đến thay thế được thực hiện đồng thời với quá trình bố trí giáo viên hoàn thành nghĩa vụ trở về, nhằm bảo đảm hoạt động dạy học không bị gián đoạn. Những trường còn thiếu giáo viên tiếp tục có người đứng lớp ngay từ đầu năm học.

Trong số 157 giáo viên nhận nhiệm vụ mới, có 42 người chủ động viết đơn tình nguyện đến công tác tại địa bàn khó khăn. Đây là những nơi điều kiện đi lại, sinh hoạt còn hạn chế, khoảng cách giữa các điểm trường xa và việc bố trí giáo viên theo từng môn học gặp nhiều trở ngại.

Đáng chú ý, 40 giáo viên trên địa bàn xã Ba Chẽ tiếp tục nhận nhiệm vụ thay thế, tăng cường tại các điểm trường thuộc xã Kỳ Thượng và Lương Minh. Nhiều người từng trải qua các đợt điều động trước đó, đã quen với điều kiện công tác tại vùng cao nhưng vẫn sẵn sàng tiếp tục nhận nhiệm vụ khi ngành giáo dục có nhu cầu.

Kỳ Thượng và Lương Minh là những địa bàn miền núi, dân cư phân tán, có nhiều điểm trường nằm xa khu vực trung tâm. Tại đây, chỉ cần thiếu một giáo viên cũng có thể ảnh hưởng đến việc bố trí thời khóa biểu và tổ chức dạy học của cả trường.

Cô và trò trường Liên cấp đảo Trần, Cô Tô chuẩn bị cho lễ khai giảng

Không chỉ ở vùng cao, bài toán bảo đảm giáo viên còn được đặt ra tại các xã biên giới, hải đảo như Hải Sơn, Hải Ninh, Vĩnh Thực, Điền Xá và một số địa bàn xa trung tâm khác. Đặc thù địa lý khiến việc tuyển dụng, bố trí và duy trì đội ngũ giáo viên tại chỗ khó khăn hơn so với khu vực thuận lợi.

Vì vậy, điều động giáo viên từ nơi đang có khả năng cân đối đến những trường còn thiếu được xác định là giải pháp cấp thiết trước mỗi năm học. Mục tiêu không đơn thuần là đủ giáo viên về tổng số mà còn phải hạn chế tình trạng trống môn, bảo đảm học sinh được học đầy đủ theo chương trình.

Từng bước khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ

Năm 2026, các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông tại TP. Quảng Ninh được giao 20.278 chỉ tiêu, gồm 19.208 biên chế và 1.070 hợp đồng lao động.

Dù có quy mô đội ngũ lớn, sự khác biệt về số lớp, số học sinh và cơ cấu môn học giữa các địa bàn vẫn làm phát sinh tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Một số trường có thể đủ giáo viên về tổng số nhưng thiếu người dạy một số môn. Trong khi nơi khác lại có giáo viên dôi dư do quy mô học sinh thay đổi.

Khó khăn càng rõ hơn tại vùng cao, biên giới và hải đảo, nơi nguồn tuyển dụng tại chỗ còn hạn chế. Nếu không kịp thời điều tiết, một số trường có thể phải bố trí giáo viên dạy liên trường, dạy kiêm nhiệm hoặc gặp khó khăn khi xây dựng thời khóa biểu.

Một số trường có thể đủ giáo viên về tổng số nhưng thiếu người dạy một số môn.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, việc quản lý, điều động giáo viên cũng phát sinh yêu cầu mới. Nhiều địa bàn chỉ còn một cơ sở giáo dục ở mỗi cấp học nên khi không thể tự cân đối tại chỗ, giáo viên phải được điều động giữa các trường thuộc những xã, phường khác nhau.

Cuối tháng 6/2026, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành quy chế điều động, thuyên chuyển nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Quy chế có hiệu lực từ ngày 9/7/2026, tạo cơ sở áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn thay cho các kế hoạch riêng của từng địa phương trước đây.

Theo quy định, thời hạn điều động đến đơn vị cần tăng cường không quá hai năm đối với giáo viên làm việc tại cơ sở giáo dục thuộc khu vực 1 và không quá ba năm đối với những khu vực còn lại.

Sau khi hoàn thành thời hạn, giáo viên được bố trí trở về đơn vị cũ hoặc một cơ sở giáo dục khác phù hợp với nhu cầu sử dụng và điều kiện đi lại. Người đã hoàn thành nghĩa vụ tăng cường cũng không thuộc diện điều động ở lượt kế tiếp liền kề, nhằm bảo đảm tính luân phiên và công bằng.

Các cơ sở giáo dục tiếp nhận giáo viên được yêu cầu quan tâm, tạo điều kiện về môi trường làm việc, sinh hoạt, giúp giáo viên nhanh chóng ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.

Khi đội ngũ được bố trí ổn định, giáo viên yên tâm gắn bó với trường lớp, việc điều động trên diện rộng sẽ từng bước được hạn chế. Trước mắt, cuộc “đổi ca” của 327 giáo viên đã góp phần bảo đảm những lớp học ở vùng cao, biên giới và hải đảo có giáo viên đứng lớp ngay từ những ngày đầu năm học mới.