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Giáo dục

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Giáo viên THPT dạy chương trình đại học, nhà trường nói gì?

Nguyễn Dũng

TPO - Ngày 4/9, đại diện Trường Đại học Công nghệ TPHCM cho biết, sau phản ánh của sinh viên về việc một giáo viên THPT có trình độ cử nhân tham gia hướng dẫn học phần tiếng Pháp, nhà trường đã điều chỉnh phân công và ngưng hợp đồng với giảng viên này.

Mới đây, một sinh viên khóa 2024 ngành Ngôn ngữ Anh, hệ đào tạo từ xa của Trường Đại học Công nghệ TPHCM phản ánh cô T.C.V.A., hiện là giáo viên một trường THPT tại TPHCM, được mời tham gia giảng dạy các học phần tiếng Pháp trong chương trình đại học.

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Một giảng viên thỉnh giảng chương trình đào tạo từ xa Trường Đại học Công nghệ TPHCM bị phản ánh không có đủ tiêu chuẩn. Ảnh minh họa AI.

Theo phản ánh, cô V.A. đã tham gia thỉnh giảng chương trình đào tạo từ xa của trường trong nhiều năm và tiếp tục được phân công dạy một số môn trong năm học 2026-2027.

Sinh viên cho rằng việc bố trí người có trình độ cao nhất là cử nhân tham gia giảng dạy ở bậc đại học cần được nhà trường làm rõ, nhất là quy trình kiểm tra hồ sơ, tiêu chuẩn và điều kiện đối với giảng viên thỉnh giảng. “Nhà trường cần rà soát việc giảng dạy của cô V.A. cũng như điều kiện của các giảng viên khác trong ngành”, sinh viên kiến nghị.

Người học này cũng cho biết từng nêu vấn đề tại buổi họp lớp và cuộc gặp sinh viên đầu năm do Viện Hợp tác và Phát triển đào tạo của trường tổ chức nhưng chưa được giải quyết.

Ngày 4/9, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Trường Đại học Công nghệ TPHCM cho biết tiếng Pháp là học phần ngoại ngữ thứ hai, thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương trong chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh theo hình thức từ xa, khóa tuyển sinh năm 2024.

Theo nhà trường, với hình thức đào tạo này, sinh viên chủ yếu tự học, nghiên cứu và thực hiện nhiệm vụ trên hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS). Nội dung, bài giảng và học liệu được xây dựng với sự tham gia của các giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên, đồng thời được quản lý theo quy trình chuyên môn.

Cô V.A. là giảng viên thỉnh giảng, có bằng cử nhân Pháp văn, được đào tạo chính quy về tiếng Pháp và có hơn 20 năm kinh nghiệm. Nhà trường cho biết cô V.A. tham gia ba buổi hướng dẫn, luyện tập, trao đổi, giải đáp và hỗ trợ sinh viên tự học trên cơ sở học liệu đã được triển khai trên hệ thống LMS.

“Cô V.A. không độc lập phụ trách và không chịu trách nhiệm chuyên môn đối với học phần”, đại diện nhà trường thông tin.

Sau khi tiếp nhận ý kiến của sinh viên và thực hiện việc rà soát, chuẩn hóa đội ngũ theo các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/9/2026, nhà trường đã điều chỉnh phân công, ngưng hợp đồng đối với cô V.A. kể từ thời điểm này.

Trường Đại học Công nghệ TPHCM cho biết, đang tiếp tục rà soát việc tổ chức học phần, phân công đội ngũ, phạm vi trách nhiệm chuyên môn, hệ thống học liệu, hoạt động hướng dẫn và công tác kiểm tra, đánh giá. Việc này nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo, quyền lợi của người học và sự phù hợp với quy định hiện hành, đặc biệt đối với hình thức đào tạo từ xa.

Nguyễn Dũng
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