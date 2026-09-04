Cơ hội trúng ôtô điện VinFast VF3 Plus khi ghi danh khóa học tại VUS

VUS triển khai chương trình ưu đãi mùa tựu trường với tổng giá trị giải thưởng lên đến 4 tỷ đồng, trong đó giải đặc biệt là một ôtô điện VinFast VF3 Plus.

Nhân mùa tựu trường 2026, hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ (VUS) triển khai chương trình khuyến mại "Quay số mỗi tuần - Săn ngay xế xịn", áp dụng cho khách hàng ghi danh thành công các khóa học tại VUS trên toàn quốc từ ngày 15/08/2026 đến 30/09/2026. Chương trình có 721 giải thưởng với tổng giá trị khoảng 4 tỷ đồng.

Theo thể lệ chương trình, mỗi lượt ghi danh hợp lệ trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được nhận 01 mã dự thưởng. VUS tổ chức sự kiện quay số thành 6 đợt để tìm ra chủ nhân của các giải thưởng. Kết quả sẽ được công bố chính thức trên fanpage và website của VUS. Trong đó, giải đặc biệt là một ô tô điện VinFast VF3 Plus. Bên cạnh đó là 12 giải nhất - xe máy điện VinFast Evo Lite, 24 giải nhì - máy tính bảng Samsung Tab A1, 36 giải ba - robot học tiếng Anh PIKA và 648 suất học bổng bán phần dành cho các khóa học tiếp theo tại VUS.

Nhân dịp tựu trường, Hệ thống Anh văn Hội Việt Mỹ triển khai chương trình khuyến mại lớn với tổng giá trị lên đến 4 tỷ đồng

Chương trình được tổ chức quay số thành 6 đợt, lần lượt vào các ngày 25/8, 3/9, 10/9, 17/9, 24/9 và 1/10. Các đợt quay diễn ra tại trụ sở VUS, 189 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, TP. HCM dưới sự chứng kiến của đại diện VUS và khách hàng.

Song song với hoạt động quay số trúng quà công nghệ, VUS áp dụng chính sách học bổng mùa tựu trường dành cho học viên ghi danh trong tháng 09/2026, cùng quà tặng ba lô VUS. Mức học bổng cụ thể tùy theo đối tượng, khóa học và lộ trình đăng ký.

Chương trình áp dụng cho cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu, không áp dụng với cán bộ, nhân viên của Công ty Cổ phần Quốc tế Anh văn Hội Việt Mỹ và các trường hợp nhận học bổng hoặc ưu đãi học phí phát sinh từ chương trình hợp tác, tài trợ. Thời hạn nhận giải đến ngày 31/10/2026, thể lệ chi tiết được công bố trên website của VUS.

Buổi quay số trao giải đầu tiên đã diễn ra dưới sự chứng kiến của khách hàng vào ngày 25/08/2026 vừa qua

Chương trình được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu đầu tư cho việc học ngoại ngữ của trẻ tăng cao vào giai đoạn đầu năm học mới. Khảo sát của nhiều đơn vị giáo dục cho thấy tiếng Anh nằm trong nhóm môn học được phụ huynh Việt Nam ưu tiên bổ sung ngoài giờ chính khóa, song bài toán chi phí và việc chọn đúng lộ trình cho con vẫn là trở ngại phổ biến. Với thông điệp "Tiếng Anh tự tin - Bước cùng thế giới", đơn vị cho biết chương trình lần này hướng đến việc giảm bớt áp lực tài chính đầu năm học cho các gia đình, đồng thời khuyến khích phụ huynh xây dựng lộ trình học dài hạn thay vì đăng ký ngắn hạn theo mùa.

Xe hơi VinFast VF3 plus - Giải Đặc biệt của chương trình hiện đang được trưng bày tại mặt tiền cơ sở VUS Nguyễn Thị Minh Khai.

Thành lập năm 1997, VUS hiện là một trong những hệ thống đào tạo tiếng Anh có quy mô lớn tại Việt Nam, với gần 30 năm hoạt động và hơn 3 triệu gia đình Việt đã lựa chọn đồng hành. Hệ thống cung cấp các chương trình từ tiếng Anh mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đến tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm và luyện thi IELTS.

Đơn vị đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập 2 kỷ lục vào ngày 5/9/2024: “Hệ thống Anh ngữ có số học viên đạt chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế nhiều nhất Việt Nam” và “Hệ thống Anh ngữ có số học viên đạt điểm tuyệt đối trong các kỳ thi chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế nhiều nhất Việt Nam.” Tính đến tháng 08/2026, số lượng học viên đạt các chứng chỉ Anh ngữ Quốc tế đã tăng lên 221.527 học viên.

Để mang đến chất lượng đào tạo và được nhiều gia đình tin chọn như hiện nay, VUS đã xây dựng đội ngũ hơn 2.700 giáo viên và trợ giảng giàu chuyên môn, sở hữu các chứng chỉ giảng dạy quốc tế như TESOL, CELTA, TEFL. Thầy cô không chỉ nhận diện đúng năng lực cá nhân học viên để dẫn dắt đúng hướng mà còn sâu sát đồng hành, giữ lửa động lực cho học viên trong từng buổi học.

Bên cạnh đó, hệ sinh thái ứng dụng học tập OVI được phát triển bởi VUS giúp học viên luyện tập cá nhân hóa tại nhà qua OVI KIDS & OVI TEENS, đồng thời giúp phụ huynh dễ dàng theo dõi tiến độ và kết quả học tập của con qua ứng dụng OVI PARENTS.

Phụ huynh quan tâm có thể đăng ký nhận tư vấn lộ trình học qua website vus.edu.vn hoặc hotline 028 7308 3333 (phím 0).