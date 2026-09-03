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Giáo dục

Bứt phá mùa khai trường với VietinBank cùng chiến dịch Pack2School: "Chạm nhịp khởi đầu – Vững bước tương lai

P.V

Bứt phá mùa khai trường cùng VietinBank cùng chiến dịch Pack2School: "Chạm nhịp khởi đầu – Vững bước tương lai"Không chỉ là tấm vé bước vào mùa khai trường, năm học mới còn là khởi đầu cho hành trình tự chủ và khẳng định phong cách riêng của giới trẻ. Đóng vai trò là "trợ lý tài chính" đắc lực, chiến dịch Pack2School từ VietinBank hứa hẹn khuấy đảo mùa back-to-school với chuỗi ưu đãi 0 đồng, đặc quyền hoàn tiền cực sâu và gói tiếp sức tài chính vô cùng linh hoạt.

Định hình phong cách với tài khoản số 0 đồng

Nhằm tối ưu hóa trải nghiệm ngân hàng số cho học sinh, sinh viên, VietinBank cung cấp miễn gói tài khoản Smart (miễn phí chuyển tiền, duy trì iPay và thông báo OTT).

Đáng chú ý, các bạn trẻ có thể tự do biến số tài khoản thành "tên riêng" độc lạ nhờ tính năng đặt tài khoản theo biệt danh/thương hiệu cá nhân hoàn toàn miễn phí, cùng cơ hội sở hữu tài khoản số đẹp trị giá tới 5 triệu đồng.

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Chưa dừng lại ở đó, người dùng kích hoạt iPay lần đầu sẽ nhận voucher giảm 50% (tối đa 100.000 VND) cho các dịch vụ giải trí, di chuyển: VNPAY Taxi, vé máy bay, tàu, xe, xem phim.

Đặc biệt, từ 17/8 – 11/10/2026, người dùng VietinBank iPay khi tham gia chương trình khuyến mại "Bắt nhịp iPay - Quà tới đây" sẽ có cơ hội trúng robot hút bụi lai nhà Roborock, máy lọc không khí Philips, chuyến du lịch Nhật Bản cho 2 người trị giá lên tới 80 triệu đồng

Chi tiêu chuẩn gu, nhận đặc quyền hoàn tiền "cực khủng

Song hành cùng tài khoản thanh toán là bộ đôi thẻ Eliv3 và Visa Debit Futura thiết kế riêng cho lối sống năng động: Thẻ Eliv3 (Ghi nợ & Tín dụng): Miễn phí phát hành và phí thường niên năm đầu. Với thẻ tín dụng, sinh viên và người trẻ dễ dàng giảm gánh nặng chi phí lớn nhờ ưu đãi trả góp 0%, giảm tới 40% phí chuyển đổi khi thanh toán học phí, mua xe điện hay máy tính. Thẻ phi vật lý Visa Debit Futura: "Chiều lòng" Gen Z với cơ chế hoàn tiền 2% (tối đa 150.000 VNĐ/tháng) cho mọi giao dịch chi tiêu đúng gu như xem phim, dịch vụ số, thể thao và giải trí trực tuyến.

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Gói vay tiếp sức – Đồng hành cùng ước mơ tri thức

VietinBank hỗ trợ tối đa 100% nhu cầu vốn, hạn mức lên tới 50 triệu đồng cùng thời gian trả linh hoạt kéo dài đến 72 tháng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu mua sắm thiết bị học tập, phương tiện đi lại hay đóng học phí. Thông qua chương trình "Chạm nhịp khởi đầu – Vững bước tương lai", VietinBank kỳ vọng sẽ là điểm tựa tài chính vững chắc, cung cấp công cụ thanh toán thông minh để thế hệ trẻ tự tin làm chủ cuộc sống.Khám phá ngay các ưu đãi tại hệ thống chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc, truy cập ứng dụng VietinBank iPay hoặc liên hệ Hotline: 1900 558 868 (Email: contact@vietinbank.vn).

P.V
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