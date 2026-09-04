Vượt núi đưa con đến nhập học ở ngôi trường đặc biệt

Từ bản xa đến ngôi trường mới

Khi trời còn chưa sáng hẳn, từ xã biên giới Huồi Tụ, Nghệ An, vợ chồng anh Lỳ Bá Phia và chị Lầu Y Mỹ đã cùng con gái Lỳ Mỹ Linh lên đường. Điểm đến của gia đình là Trường Văn hóa Công an nhân dân VI (phường Thái Hòa, Nghệ An), nơi cô học trò lớp 5 sẽ bắt đầu những năm tháng học tập, rèn luyện trong môi trường mới.

Gần 6 giờ đồng hồ trên hành trình hàng trăm cây số, chuyến xe đưa gia đình rời những cung đường quen thuộc để đến ngôi trường mà Linh đã háo hức chờ đợi. Sau chặng đường dài, dù còn đôi chút mệt mỏi, gương mặt cô bé vẫn ánh lên niềm vui.

Phụ huynh đưa học sinh đến làm thủ tục nhập học tại Trường Văn hóa Công an nhân dân VI.

Cầm giấy báo nhập học trên tay, Linh không giấu được sự háo hức. “Em rất vui khi nhận giấy báo nhập học. Em mong muốn sau này được làm một chiến sĩ Công an nên rất vui khi được học tập, rèn luyện trong môi trường này. Em hy vọng ước mơ của mình sẽ sớm trở thành hiện thực”, Linh chia sẻ.

Với anh Phia, chuyến đi lần này không đơn thuần là đưa con đến trường. Đó còn là ngày anh và vợ chứng kiến con gái bắt đầu bước ra khỏi vòng tay gia đình để bước vào một môi trường mới.

“Nhà ở xa trường, đi lại cũng mất nhiều thời gian nhưng vợ chồng tôi rất vui. Con thích môi trường này và có ước mơ riêng thì gia đình luôn ủng hộ. Chỉ mong con cố gắng học tập, rèn luyện tốt và biết tự lập”, anh Phia chia sẻ.

Vợ chồng anh Lỳ Bá Phia làm thủ tục nhập học cho con gái

Chị Lầu Y Mỹ cũng không giấu được sự xúc động khi nhìn con gái chuẩn bị trở thành học sinh của một ngôi trường đặc biệt. “Con còn nhỏ nên lúc đầu gia đình cũng lo, nhất là lần đầu phải xa nhà, xa bố mẹ. Nhưng được thầy cô hướng dẫn, chúng tôi cũng yên tâm hơn. Chỉ mong những năm học ở đây sẽ giúp con trưởng thành, sống có kỷ luật và tự tin hơn”, chị Y Mỹ nói.

Hành trình trưởng thành

Từ sáng sớm, khuôn viên Trường Văn hóa Công an nhân dân VI đã nhộn nhịp. Từng tốp phụ huynh đưa con đến trường. Người cẩn thận kiểm tra lại hồ sơ, người hỏi cán bộ, giáo viên về lớp học, nơi ăn ở, sinh hoạt; những học sinh nhỏ tuổi thì vừa tò mò, vừa háo hức trước môi trường mới.

Cán bộ, giáo viên nhà trường được bố trí tại các khu vực tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin, hướng dẫn phụ huynh và học sinh hoàn thiện thủ tục.

Cùng chung niềm vui ấy là bà Sầm Thị Châu (67 tuổi, trú xã Châu Lộc), người hôm nay thay cha mẹ đưa cháu nội Sầm Quang Hưng, học sinh lớp 5, đến trường làm thủ tục nhập học.

Bà Sầm Thị Châu và cháu nội.

Mẹ Hưng đi làm ăn xa, bố lại đau ốm, bệnh tật nên bà Châu đưa cháu đến trường. Với người bà, niềm vui ngày hôm nay xen lẫn không ít lo lắng khi cháu sắp bước vào một môi trường hoàn toàn mới.

“Cháu được học tập tại ngôi trường của ngành Công an, chúng tôi thật sự yên tâm. Gia đình chỉ mong cháu cố gắng học hành, nghe lời thầy cô, biết tự chăm sóc bản thân và trưởng thành hơn”, bà Châu chia sẻ.

Bà hiểu những ngày phía trước sẽ có nhiều thay đổi với cháu. Hưng sẽ phải làm quen với môi trường mới, những quy định mới, giờ học và sinh hoạt theo nền nếp. Sẽ có những lúc em nhớ nhà, nhớ cha mẹ. Nhưng đổi lại, em có thầy cô, bạn bè và một môi trường để học cách tự lập, trưởng thành.

Cán bộ Công an tận tình hướng dẫn các em làm thủ tục nhập học.

Thiếu tá Phan Duy Hồng, Tổ trưởng Tổ Đào tạo, Trường Văn hóa Công an nhân dân VI, cho biết nhà trường đã hoàn tất hồ sơ xét tuyển năm học 2026-2027.

Năm nay, trường có 1.468 hồ sơ đăng ký xét tuyển, trong đó 1.264 hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện tham gia sơ tuyển. Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ, có 270 học sinh trúng tuyển, gồm 90 học sinh khối 5, 90 học sinh khối 6; các khối 7, 8, 9 mỗi khối 30 học sinh.

Để đón học sinh, nhà trường bố trí cán bộ, giáo viên hướng dẫn từng khâu, từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra thông tin đến giải đáp những thắc mắc của phụ huynh. “Từ nay, các em sẽ chính thức bước vào môi trường học tập và rèn luyện mới. Cùng với kiến thức văn hóa, học sinh được giáo dục về ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, đạo đức, tinh thần trách nhiệm và ý thức tập thể”, Thiếu tá Phan Duy Hồng cho hay.

Niềm vui khi nhận phòng ở nội trú.

Với những học sinh lớp 5, lớp 6, đây có thể là lần đầu các em phải tự lập nhiều hơn, làm quen với những quy định riêng và học cách hòa nhập trong một tập thể lớn. Đó cũng là điều khiến nhiều phụ huynh gửi con vào trường cảm thấy yên tâm.