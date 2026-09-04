Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM nói về việc cấp bách của ngành

TPO - Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Nguyễn Tấn Phát, việc cấp bách hiện nay đối với ngành là cần phía cơ quan công an hỗ trợ cấp đổi con dấu mới cho các cơ sở hậu sắp xếp. Theo ông, vấn đề này hiện đang gặp quá tải cục bộ tại cơ quan công an do khối lượng đơn vị cần làm thủ tục khá lớn.

Sáng 4/9, trao đổi tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8, giải pháp những tháng cuối năm 2026, thông tin về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Nguyễn Tấn Phát cho hay, thực hiện Chiến dịch thi đua 150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học, tính đến 4/9, có 53/53 dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác.

20 dự án còn lại dự kiến đến 31/12 sẽ hoàn thành theo kế hoạch. Đến nay, thành phố đạt 1.027/1.000 phòng, vượt chỉ tiêu 27 phòng so với kế hoạch.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM Nguyễn Tấn Phát trao đổi tại phiên họp. Ảnh: Ngô Tùng

Thành phố cũng đã chuẩn bị chu đáo công tác khai giảng năm học mới, diễn ra vào ngày mai 5/9 theo tinh thần chung trên cả nước.

Về sắp xếp các cơ sở giáo dục, ông Nguyễn Tấn Phát cho biết TPHCM sắp xếp giảm 2.188 trường công lập xuống còn 1.486 cơ sở, giảm 702 cơ sở, đảm bảo giảm trên 30% đầu mối theo yêu cầu của Chính phủ.

Bày tỏ trân trọng các địa phương, các trường đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc sắp xếp này, ông Phát nói vấn đề còn lại là hoàn thiện các hồ sơ pháp lý sau sắp xếp. Ông cho biết hiện đã có 1.273 đơn vị hoàn thành thủ tục pháp lý, đạt tỷ lệ khoảng 80%.

Cùng với đó, 1.073 đơn vị đã kiện toàn xong nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Việc này theo quy định phải hoàn thành trước ngày 30/9.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cũng nhấn mạnh một việc cấp bách hiện nay đối với ngành. Theo đó, ngành giáo dục cần phía cơ quan công an hỗ trợ cấp đổi con dấu mới. Theo ông, vấn đề này hiện đang gặp quá tải cục bộ tại cơ quan công an do khối lượng đơn vị cần làm thủ tục khá lớn.

Ông Phát cho hay, gần 800 đơn vị cần phải có con dấu mới hiện nay dẫn đến các đơn vị này chưa hoàn tất thủ tục mở tài khoản giao dịch tại kho bạc, ngân hàng. Do đó, ngành giáo dục đề nghị cơ quan công an hỗ trợ sớm để các trường ổn định, đi vào hoạt động trong năm học mới.

Hai xã ở TPHCM khám sức khỏe miễn phí trên 90%

Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng thông tin tại buổi họp.



Giám đốc Sở Y tế TPHCM Tăng Chí Thượng cho biết đến sáng nay (4/9) đã có gần 4 triệu người trên địa bàn tham gia khám sức khỏe toàn dân, đạt hơn 30% dân số.

Theo ông Thượng, có 80/168 phường, xã, đặc khu đạt từ 30% trở lên, 10 địa phương đạt từ 60% trở lên, đặc biệt có hai xã Thạnh An, Phước Thắng đạt trên 90%. Dù vậy, tiến độ thực hiện giữa các địa phương còn chênh lệch lớn. Thực tế, những địa phương đạt tiến độ cao là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phường Tân Định, TPHCM triển khai khám sức khỏe cho nhân dân. (Ảnh: Địa phương cung cấp)

Giám đốc Sở Y tế TPHCM khẳng định, thời gian qua ngành y tế chủ động triển khai các giải pháp chăm sóc, khám sức khỏe nhân dân. Trong đó, sở đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá nhân lực khám sức khỏe. “Chúng tôi yêu cầu tất cả các cơ sở y tế tham gia khám sức khỏe tự đánh giá và gửi về sở để thẩm định và công khai”, ông Thượng thông tin.

Cùng với đó, Sở Y tế đã thành lập tổ chuyên gia phân tích dữ liệu khám sức khỏe, bước đầu có mô hình sức khỏe người dân thành phố, làm cơ sở để nhận diện các vấn đề sức khỏe ưu tiên và tham mưu lãnh đạo thành phố các giải pháp, chính sách phù hợp trong thời gian tới.

Ông Tăng Chí Thượng cho biết, thời gian tới, công tác khám sức khỏe trên địa bàn thành phố ưu tiên đối với 3 nhóm đối tượng chính: người dân tại cộng đồng; học sinh sinh viên; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thông tin thêm, người đứng đầu ngành y tế TPHCM cho biết trong những tháng cuối năm, ngành thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, ngành y tế chủ động kiểm soát bệnh tật, nâng cao năng lực dự báo, xử lý sớm các nguy cơ bệnh tật.

Đi liền đó, sắp xếp, kiện toàn mạng lưới y tế phù hợp với mô hình thành phố. Trọng tâm trước mắt là tập trung kiện toàn 12 trung tâm y tế khu vực thành cơ sở 2 của các bệnh viện thành phố.

Cũng theo ông Tăng Chí Thượng, một nhiệm vụ then chốt nữa là tập trung nâng cao năng lực y tế cơ sở, cụ thể là trạm y tế. Theo đó, sở triển khai đồng bộ giải pháp chương trình các bệnh viện công lập đồng hành, hỗ trợ chuyên môn cho 168 trạm y tế cấp xã.

Ông Thượng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ triển khai luân phiên các bác sĩ từ các bệnh viện về công tác tại trạm y tế, phấn đấu đạt tối thiểu mỗi trạm đạt 5 bác sĩ và đảm bảo các chuyên khoa phù hợp với nhu cầu thực tế tại các trạm y tế.